Dùng Zalo nâng cao ý thức người dân về phòng chống cháy nổ

Thông qua Zalo, các nội dung tuyên truyền về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) được Công an quận 12, TP.HCM gửi đến từng người dân trên địa bàn.

Nhận được tin báo “Khuyến cáo an toàn khi sử dụng máy phát điện” từ trang Zalo về PCCC của Công an quận, cô Nguyễn Thị Son (tiểu thương chợ Đường, phường Thạnh Lộc, quận 12) khá ngạc nhiên. Dù sử dụng máy phát điện đã lâu, cô không ngờ những sơ suất tưởng chừng nhỏ như dùng máy phát điện trong nhà hay không gian kín lại có thể gây ra nguy cơ cháy nổ, tích tụ khí độc.

“Máy phát điện lâu lâu mới xài một lần, nên tôi không chú ý lắm việc bảo quản sao cho đúng cách. Cũng nhờ đọc hướng dẫn về an toàn cháy nổ của Công an quận 12, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH Công an quận 12 gửi mà tôi có thêm thông tin, kiến thức. Từ nay tôi sẽ cẩn thận hơn”, cô Son nói.

Cũng theo cô Son, đây không phải là lần đầu tiên cô nhận được hướng dẫn về phòng chống cháy nổ. Từ khi Công an quận lập trang Zalo về PCCC để tương tác với người dân, cô thường xuyên nhận được tin tức, hướng dẫn về an toàn PCCC. Gần đây nhất, thông qua Zalo, cô còn được biết quận 12 đã ra mắt mô hình “tổ liên gia an toàn PCCC” và “điểm chữa cháy cộng đồng”.

Các nội dung tuyên truyền về PCCC và CNCH được Công an quận 12, TP.HCM gửi đến Zalo từng người dân trên địa bàn.

Đi vào hoạt động từ đầu năm nay, sau gần 8 tháng, trang Zalo “Đội CS PCCC&CNCH Công an quận 12” đã đăng tải hơn 80 tin bài, phóng sự phản ánh các vụ cháy nổ, buổi tập huấn, khuyến nghị - cảnh báo, hướng dẫn CNCH, cũng như hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố cháy nổ trên địa bàn.

Sự chủ động của mỗi người dân trong công tác chữa cháy ban đầu góp phần hạn chế các vụ cháy lớn, gây thiệt hại nghiêm trọng xảy ra Đại diện Công an quận 12, TP.HCM

Công an quận 12 nhận định đối với công tác chữa cháy, thời điểm vàng để thực hiện là không quá 5 phút kể từ khi phát sinh sự cố. Tại thời điểm này, cần coi trọng những lực lượng có mặt nhanh nhất với phương châm 4 tại chỗ gồm: Lực lượng ở trong dân, phương tiện ở trong dân, hậu cần ở trong dân và chỉ huy ở trong dân.

Theo Công an quận 12, việc truyền thông, hướng dẫn các biện pháp an toàn PCCC và CNCH cho người dân rất cần thiết.

Trên thực tế, khi hỏa hoạn xảy ra, một trong những nguyên nhân gây tử vong nhiều là mất bình tĩnh dẫn đến không xử lý được tình huống. Thông qua trang Zalo này, những nội dung cảnh báo, các mô hình, cách làm hay trong công tác PCCC và CNCH được kịp thời lan tỏa, nhân rộng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cũng như kỹ năng cho người dân.

Người dân quét mã QR để quan tâm và nhận thông tin từ Zalo “Đội CS PCCC&CNCH Công an quận 12”.

Để trang Zalo được người dân quan tâm, ủng hộ, tổ biên tập của Đội Cảnh sát PCCC thường xuyên tổng hợp thông tin, xây dựng tin bài đăng tải với nội dung đa dạng, thiết thực: Tập huấn công tác PCCC, các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ; tập tục thắp hương, đốt vàng mã ngày rằm và một số lưu ý về công tác an toàn PCCC; cảnh báo nguy cơ cháy nổ từ thói quen không rút sạc điện thoại và biện pháp phòng ngừa; khuyến cáo an toàn khi sử dụng máy phát điện...

Nhờ thông tin hữu ích, nhiều người dân tại quận 12 cho biết đã dần quen sử dụng Zalo hàng ngày. Anh Hoàng Tuấn (phường Tân Chánh Hiệp, quận 12) cho biết vì gia đình có cơ sở hàn cắt kim loại nên anh thường xuyên đọc tin tức và theo dõi hướng dẫn phòng chống cháy nổ của quận qua kênh Zalo “Đội CS PCCC&CNCH Công an quận 12”.

Theo anh Tuấn, trang có thiết lập đơn giản, dễ sử dụng với nhiều tính năng, cung cấp thông tin đa dạng và cập nhật liên tục. “Đội ngũ admin cũng tương tác tích cực, hỗ trợ kịp thời cho người dân khi cần”, anh Tuấn nói.

Tập huấn kiến thức cơ bản về PCCC cho các em thiếu nhi trên địa bàn phường An Phú Đông.

Công an quận 12 đã ban hành nhiều kế hoạch, triển khai thực hiện các đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn về PCCC và CNCH trên địa bàn, đặc biệt là đối với những khu vực, ngành nghề có khả năng xảy ra nguy cơ cháy nổ cao như chợ, trung tâm thương mại, trường học...

Từ những chương trình tập huấn, hoạt động truyền thông, tuyên truyền rộng rãi, đơn vị này nhấn mạnh: "Tinh thần cảnh giác của mỗi người có vai trò rất quan trọng trong phòng cháy. Mỗi cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp cần chủ động trang bị kiến thức, kỹ năng PCCC cũng như thoát nạn".

Người dân được hướng dẫn thực hành sử dụng bình chữa cháy dập tắt khay xăng.

“Chúng tôi mong muốn mỗi người dân sẽ chủ động nắm vững kiến thức PCCC và CNCH, từ đó phát huy có hiệu quả phương châm 4 tại chỗ, góp phần hạn chế thấp nhất số vụ và thiệt hại do cháy nổ gây ra”, đại diện Công an quận 12 cho biết.

Một buổi giới thiệu về Zalo “Đội CS PCCC&CNCH Công an quận 12” cho người dân trên địa bàn quận 12, TP.HCM.

Cũng thông qua các kênh tuyên truyền, hình ảnh người chiến sĩ cảnh sát PCCC luôn nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, không ngại hiểm nguy, xả thân lao vào đám cháy để giành lại tính mạng, tài sản cho người dân đã được ghi nhận, lan tỏa.

Chúng tôi sẽ tận dụng những nhóm Zalo của các phường để giới thiệu về Zalo "Đội CS PCCC&CNCH Công an quận 12" Công an quận 12, TP.HCM

Với việc đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác PCCC, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH cùng Công an quận 12 phấn đấu vận động người dân đến hết năm 2022 có trên 50% hộ dân thực tế cư trú quan tâm, theo dõi trang Zalo của quận và đội.

Để đạt được mục tiêu này, Công an quận triển khai nhiều hoạt động truyền thông giúp trang Zalo của đơn vị tiếp cận nhiều người dân hơn như tuyên truyền tại địa bàn, doanh nghiệp, chợ, trường học; dán mã QR tại điểm tiếp dân, trụ sở đơn vị công an các địa phương.

Đơn vị kỳ vọng những hoạt động này sẽ giúp nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn, góp phần giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ, sự cố, tai nạn gây ra, đảm bảo tính mạng, tài sản cho người dân.