Đứng yên có lợi cho sức khỏe, nhưng đứng nhiều quá thì không

Chỉ đứng một chỗ, ít vận động dẫn đến các vấn đề về tuần hoàn, lưu thông máu.

Đứng quá lâu gây ra khó chịu, dễ bị stress dẫn đến giảm hiệu quả công việc. Ảnh: Pexels.

Theo Eat This Not That, việc di chuyển và vận động thường xuyên rất có lợi cho sức khỏe tổng thể. Đứng yên cũng là một hình thức tốt cho sức khỏe. Chỉ bằng cách đứng, bạn đang kích hoạt cơ bắp, đốt cháy calo cho cơ thể và cải thiện sự cân bằng.

Thực tế, khi bạn già đi, đứng bằng một chân là bài tập được khuyến nghị để giữ thăng bằng tốt. Theo WebMD, bài kiểm tra này cũng có thể là một chỉ số quan trọng cho biết bạn sẽ sống được bao lâu.

Nhưng cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Mike Bohl, giám đốc nội dung & giáo dục y tế, thành viên hội đồng chuyên gia y tế của Eat This Not That, đã cảnh báo: "Đứng quá nhiều, đặc biệt nếu bạn không thường xuyên thay đổi tư thế, cũng không tốt".

Theo báo cáo của MedlinePlus, có rất nhiều thông tin cảnh báo xung quanh việc ít vận động, bao gồm nguy cơ béo phì, huyết áp cao, đột quỵ, cholesterol cao, tiểu đường loại 2, hội chứng chuyển hóa, loãng xương và một số dạng ung thư.

Đã có nghiên cứu về mức độ đứng được coi là quá nhiều. Tiến sĩ Mike Bohl giải thích: "Cơ thể bắt đầu đau mỏi và có chút khó chịu sau khoảng hai giờ đứng liên tục, thậm chí còn tồi tệ hơn sau khoảng bốn giờ đứng liên tục. Nhiều người còn cảm thấy đau mỏi chỉ sau 30 phút đứng yên".

Nếu công việc yêu cầu bạn phải đứng, bạn nên di chuyển nhiều trong suốt quá trình đứng để máu được lưu thông. Ảnh: Sheroes.

Cột sống bị nén khi đứng

Toàn bộ thời gian bạn ở tư thế đứng, trọng lực đang kéo cơ thể bạn xuống. Tiến sĩ Mike Bohl nói: "Một trong những tác động của việc này là cột sống bị nén lại, các cơ ở cổ và lõi cần phải được kích hoạt để duy trì tư thế. Các cơ này mỏi và việc đứng lâu có thể dẫn đến đau cổ, đau lưng dưới, mệt mỏi và khó chịu. Các cơ ở chân cũng mỏi dẫn đến đau chân và khó chịu ở chân. Ngoài ra, máu có thể ứ lại ở chân, dẫn đến các vấn đề về tuần hoàn".

Những người thường xuyên đứng trong khoảng thời gian dài có nguy cơ mắc chứng giãn tĩnh mạch cao hơn. Giãn tĩnh mạch xuất hiện xoắn và mở rộng rất dễ nhận thấy qua da.

Một tác động tiêu cực khác của việc đứng liên tục, đặc biệt là trong hơn 8 giờ/lần có thể dẫn đến các vấn đề tiềm ẩn.

Nghiên cứu cho thấy việc đứng trong thời gian dài có liên quan đến việc sinh non và trẻ sơ sinh nhẹ cân. Nếu bạn đang mang thai, điều quan trọng là phải nói chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe nếu bạn phải đứng trong thời gian dài.

Đứng yên một chỗ trong 8 tiếng liền mà không di chuyển hoặc nghỉ ngơi rất ảnh hưởng đến sức khỏe. Ảnh: All Properties.

Đi bộ để lưu thông máu tốt hơn

Nếu công việc yêu cầu bạn phải đứng trong khoảng thời gian dài, bạn nên nghỉ giải lao để thay đổi vị trí, di chuyển và nghỉ ngơi. Nếu bạn cần phải ở yên một chỗ, có thể cân nhắc đặt một chiếc ghế đẩu gần đó. Nếu bạn có thể rời khỏi vị trí, đi bộ, ngồi và nhấc cả hai chân lên khỏi sàn đều là những ý tưởng thông minh giúp các cơ được nghỉ ngơi.

Tiến sĩ Mike Bohl chỉ ra việc đi bộ xung quanh làm co và thả lỏng các cơ nhiều lần, điều này tốt cho việc lưu thông máu hiệu quả hơn. Sự co cơ cũng là cách bạch huyết chảy qua hệ thống bạch huyết, hỗ trợ hệ thống tuần hoàn.

Để đạt được trạng thái tốt nhất, tiến sĩ Mike Bohl khuyên bạn nên chủ động và không đợi vài giờ hoặc cho đến khi bạn cảm thấy khó chịu rồi mới bắt đầu hoạt động.

"Hãy thử di chuyển xung quanh trong vài phút sau mỗi nửa giờ đứng yên, dù đó là thay đổi vị trí, duỗi thẳng, uốn cong đầu gối, tạm thời ngồi xuống hoặc di chuyển ngắn. Nếu bạn bắt đầu đau lưng hoặc sưng ở chân, bạn cần nghỉ ngơi lâu hơn", tiến sĩ Mike Bohl đưa ra lời khuyên.