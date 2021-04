Dùng xe lăn để đi bán ma túy

Người đàn ông 37 tuổi từng vướng lao lý về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ra tù được hơn một năm, anh ta tiếp tục dùng xe dành cho người khuyết tật để đi bán ma túy.

Ngày 13/4, Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam Nguyễn Văn Bé (37 tuổi, ngụ phường Núi Sam, TP Châu Đốc) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Nguyễn Văn Bé. Ảnh: Nhật Linh.

Khám xét nơi ở của bị can, cảnh sát phát hiện trên 27 gram ma túy tổng hợp, một khẩu súng bắn điện và nhiều hung khí nguy hiểm khác.

Theo cơ quan điều tra, vào cuối tháng 1, Công an huyện Tịnh Biên (An Giang) bắt quả tang Nguyễn Long Hồ (32 tuổi, ngụ huyện Châu Phú) đang nhận gói ma túy từ nhân viên xe khách tại thị trấn Nhà Bàng. Mở rộng điều tra, công an xác định Hồ là người vận chuyển ma túy thuê cho Bé.

Hung khí trong nhà của Nguyễn Văn Bé. Ảnh: Nhật Linh.

Lý lịch tư pháp xác định Bé là người đàn ông bị cụt một chân, từng bị TAND huyện Hồng Ngự phạt 8 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Chấp hành án xong vào đầu năm 2020, Bé tiếp tục sử dụng xe chuyên dùng của người khuyết tật để đi bán ma túy cho người nghiện.