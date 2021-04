Dùng vũ lực và những cách hành xử của sao khi bị quấy rầy

Justin Bieber, Miley Cyrus sẵn sàng đánh paparazzi khi bị quấy rầy. Trong khi đó, Beyoncé và vợ chồng Joe Jonas lại đáp trả bằng phản ứng hài hước.

Một đêm cuối tháng 3, vợ chồng Justin Bieber bị cánh paparazzi vây kín khi rời khỏi nhà hàng Nice Guy ở Tây Hollywood, Mỹ. Trong lúc di chuyển ra xe hơi, Hailey bị một tay săn ảnh nhắm thẳng vào vùng nhạy cảm mà chụp.

Tên phóng viên này dùng tấm rèm che ống kính để tránh bị phát hiện. Tuy nhiên, Justin Bieber nhanh chóng nhìn rõ sự mờ ám nên đã hét lên: "Các người đang chụp ảnh từ dưới váy của vợ tôi phải không?".

Thái độ tức giận của giọng ca As Long As You Love Me khiến nhóm săn ảnh nhanh chóng thu hồi máy móc và rời đi.

Justin Bieber tức giận khi vợ bị chụp ảnh từ dưới lên.



Theo Daily Mail, Justin Bieber thực sự là "miếng mồi ngon" của truyền thông, và cuộc đời của anh luôn bị ám ảnh bởi những tay máy paparazzi.

Cánh săn ảnh - "kẻ thù" của Justin Bieber

"Tôi chỉ là một con người bình thường và đang khóc".

Justin Bieber nói với tạp chí People về việc từng bị paparazzi chụp các bức ảnh anh khóc trên đường phố New York, Mỹ năm 2018.

Nam ca sĩ cho rằng cư dân mạng lại không phép cho anh được buồn và rơi nước mắt, dẫu anh có là người nổi tiếng.

"Tôi tình cờ tôi đọc được bình luận 'Justin đang buồn, tại sao anh ấy lại tỏ thái độ khó chịu như thế nhỉ?'. Câu nói đó như kiểu không cho phép tôi biểu lộ cảm xúc của mình vậy", giọng ca sinh năm 1994 than thở.

Những bức ảnh đó không phải lần duy nhất Bieber bị bắt gặp khóc nức nở nơi công cộng . Ngôi sao nhạc pop người Canada từng bị phát hiện buồn rầu, rơi nước mắt trong chuyến đi cùng bà xã Hailey ở Orlando, Florida.

Justin Bieber sẵn sàng tấn công các tay săn ảnh. Ảnh: Entertainment Tonight.

Vào showbiz rất sớm đồng nghĩa rằng Justin Bieber phải đối diện với nhiều áp lực, trong đó nỗi ám ảnh nhất là đương đầu với paparazzi.

Người hâm mộ Bieber chắc chắn còn nhớ lần anh đánh tới tấp một phóng viên vào năm 2012, khi đang cùng Selena Gomez đến Calabasas Common để xem phim. Sau khi xảy ra xô xát, giọng ca Baby đã nhanh chóng phóng lên xe chạy trốn trước khi cảnh sát, lực lượng y tế có mặt.

Tháng 10/2016, Bieber bị tòa triệu tập lên làm việc vì cáo buộc hành hung liên quan đến một phóng viên tên Manuel Munoz. Tòa gia hạn cho anh phải có mặt ở Miami trong vòng 30 ngày kể từ lúc ra thông báo. Nếu không, anh sẽ bị cơ quan pháp lý cưỡng chế bằng biện pháp mạnh.

Tờ Daily Mail cũng từng công bố nhiều loạt ảnh chụp lại cảnh Justin Bieber vội vã xuống xe, đuổi theo paparazzi đến văng cả giày và sẵn sàng "thượng cẳng chân hạ cẳng tay" với người phía trước. Cảnh sát đã phải vào cuộc để giải quyết vụ việc.

Từ những bê bối không đáng có phát sinh từ tính cách nóng giận của mình, Justin Bieber đã bị nhiều đầu báo quốc tế liệt kê vào danh sách "những ngôi sao Hollywood côn đồ nhất".

"Tôi đã chán ngấy paparazzi"

Miley Cyrus được biết đến với sự mạnh mẽ, cá tính, nên không lạ gì khi cô sẵn sàng tát vào mặt những kẻ săn ảnh thích bám đuôi.

Hơn một thập kỷ trước, giọng ca Wrecking Ball đã phải gián đoạn bữa ăn cùng mẹ và em gái khi lao ra tấn công một nhiếp ảnh ra đang dõi theo cô. Một lần khác cách đó không lâu, video trên Daily Mail đã ghi lại cảnh Cyrus vung thẳng tay vào mặt một nam paparazzi trước bãi đỗ xe.

Những hình ảnh cựu ngôi sao Disney tỏ thái độ hoặc cãi nhau với phóng viên ảnh trên phố từ lâu đã không phải là điều hiếm gặp.

Miley Cyrus từng bày tỏ trên mạng xã hội: "Tôi quá chán ngấy với các paparazzi rồi. Khi đến salon thăm một anh bạn, tôi chỉ nghĩ rằng có thể mình sẽ mang cho anh ấy một ít bánh snack, nhưng hóa ra tôi lại mang đến cả đống rắc rối khi kéo theo hơn 30 ống kính đến chỗ đấy".

"Tôi thực sự hoảng sợ, quả thực, chỉ có các fan là người duy nhất tôi có thể tin tưởng trò chuyện được", người đẹp 29 tuổi nhấn mạnh.

Miley Cyrus, Lindsay Lohan chọn cách đối đầu trực tiếp với phóng viên ảnh. Ảnh: Gossip.

Tương tự Miley Cyrus, Lindsay Lohan nhiều lần xô xát với paparazzi. Vụ cố ý lái xe tông trúng một phóng viên ảnh khiến người này nhập viện vào năm 2007 đã làm cho ngôi sao Mean Girls bị chỉ trích.

Trùng vào thời điểm này, cô bạn của Lohan là Britney Spears đang trên đà nổi loạn sau nhiều biến cố. Giọng ca Baby One More Time từng cạo trọc đầu, dùng ô đập vào chiếc xe hơi của tay săn ảnh.

Chris Martin - thủ lĩnh nhóm Coldplay - khiến giới săn ảnh khiếp sợ vì tính tình hung hăng. Anh đã đánh thật mạnh vào kẻ săn tin ngoài đường, khi người này mải miết chụp ảnh nhưng chưa có sự đồng thuận của nam ca sĩ.

Những cách ứng phó dễ thương khi bị làm phiền

Tất nhiên, không phải ngôi sao nào cũng dùng bạo lực để đối phó với phóng viên ảnh.

Vẫn có nhiều người nổi tiếng chọn cách nhẹ nhàng hơn, nếu không là tránh mặt, họ sẽ dùng những biểu cảm "bá đạo" để đáp trả giới săn tin.

Cặp vợ chồng Joe Jonas - Sophie Turner luôn luôn bị làm phiền trong các kỳ nghỉ thân mật. Mới đây, họ tiếp tục trở thành mục tiêu, song thay vì nổi giận, Jonas và vợ mình đã biểu cảm khiêu khích phóng viên. Họ không ngừng trợn mắt, khua tay múa chân, dùng cả ống nhòm để theo dõi lại những người đang nhắm vào mình.

Siêu sao âm nhạc Beyoncé có cách cư xử khiến người hâm mộ phải phì cười. Khi bị chụp ảnh, cô sẵn sàng dùng máy ảnh để chụp lại cánh phóng viên.

Joe Jonas (trái) và Beyoncé chụp ảnh ngược lại paparazzi. Ảnh: Daily Mail.

Trong một lần bị tóm lúc ngồi quán lề đường, nam diễn viên Joseph Gordon-Levitt đã cầu xin paparazzi để mình được ăn uống thoải mái. Cách hành xử này tương tự Daniel Radcliffe, song sao Harry Potter còn nhấn nhá thêm vài biểu cảm thảo mai.

Leonardo DiCaprio, Alec Baldwin và Benedict Cumberbatch tận dụng khăn giấy, khăn trải bàn cho đến trang phục oversized để che kín mặt mũi. Tuy nhiên, đó vẫn chưa gây cười bằng việc Dustin Hoffman ẩn nấp sau lá cây, như thể đang chơi trò trốn tìm với paparazzi.

Dustin Hoffman trêu đùa với những kẻ đang cố săn ảnh mình. Ảnh: Econapress.

Trong "1001 cách tránh phóng viên ảnh", Jaden Smith - con trai của nam diễn viên gạo cội Will Smith, tạo ra một phen ấn tượng người nhìn khi cosplay thành Iron Man để ra phố. Chàng trai trẻ mặt đầy đủ quần áo, mặt nạ của biểu tượng anh hùng nhà Marvel để tránh bị phát hiện và quấy rầy. Nhưng điều đó lại khiến anh càng được chú ý hơn.

Emma Stone và Andrew Garfield thì từng nhắn nhủ thông điệp qua ống kính của paparazzi rằng: "Chúng tôi không cần sự chú ý của công chúng mà tổ chức giúp đỡ trẻ em mồ côi cần hơn".