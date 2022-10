Đừng vội mừng khi người khác nói bạn là 'mouth-breather'

Thuật ngữ mouth-breather ra đời vào năm 1940, được dùng với hàm ý mỉa mai, xúc phạm.

Mouth-breather /ˈmaʊθˌbriː.ðər/ (danh từ): Người ngu ngốc.

Định nghĩa:

Thuật ngữ mouth-breather ra đời vào năm 1940, được định nghĩa là người ngu ngốc. Theo Macmillan Dictionary, mouth-breather được dùng với hàm ý mỉa mai, xúc phạm và có thể dùng trong truyền hình, báo chí tại Mỹ.

Về cơ bản, mouth-breather là cách nói ẩn dụ, dựa trên ý kiến cho rằng những người hay há miệng để thở thường trông ngờ nghệch, ngu ngốc hơn người bình thường.

Ứng dụng của mouth-breather trong tiếng Anh:

- That bully is a such a mouth-breather, I bet he has the IQ of a rock.

Dịch: Kẻ bắt nạt kia đúng là một tên ngu ngốc, tôi cá hắn ta có trí thông minh của một tảng đá.

- I always end up with a mouth-breather on a blind date.

Dịch: Trong các buổi hẹn hò giấu mặt, đến cùng, tôi luôn gặp phải kẻ ngu ngốc.