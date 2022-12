Dùng tiền giả mua hàng vào ban đêm

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên cho biết đã trưng cầu giám định kỹ thuật hình sự một số tờ tiền giả loại mệnh giá 500.000 đồng.

Trước đó, vào tối 5/12, nam thanh niên nói giọng Bắc, đi xe máy tay ga kiểu dáng Vespa màu xanh đen đến cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Thái Học, phường 3, TP Tuy Hòa, mua hàng có tổng trị giá 110.000 đồng và đưa ra 2 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 20.000 đồng. Nữ nhân viên bán hàng Lê Thị T.P. đưa lại 410.000 đồng.

Sau khi khách hàng rời đi, bà P lấy tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng ra kiểm tra, dùng tay vo thì tờ tiền bị nhàu, không bung ra như tờ tiền thật sản xuất bằng chất liệu polymer.

Đến tối 10/12, nam thanh niên trên đến cửa hàng chuyên kinh doanh sản phẩm dành cho mẹ và bé ở đường Lê Lợi, phường 5, TP Tuy Hòa mua mũ trẻ em và hộp khăn ướt trị giá 158.000 đồng và đưa ra 2 tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng và 20.000 đồng.

Khi trả tiền, nam thanh niên này dò hỏi thêm về xuất xứ, chất lượng, giá cả một số sản phẩm khác, để nữ nhân viên Lê Phan K.N. thiếu tập trung. Sau khi anh này rời đi gần nửa giờ, nhân viên mới phát hiện tờ tiền 500.000 đồng là tiền giả.

Người lưu hành tiền giả đến một shop ở nội thành Tuy Hòa. Ảnh: Trích xuất từ camera.

Nhận được tin báo, đội Cảnh sát hình sự Công an TP Tuy Hòa xác minh, trích xuất camera tại các cửa hàng kinh doanh. Bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đến sáng 11/12, các trinh sát xác định được nghi can.

Tối 11/12, trong lúc nam thanh niên trên đi xe máy Vespa màu xanh đen BKS 29V8-5221 đến quán cà phê V.T. của bà Lê Thị T ở phố Nguyễn Trãi, phường 5, TP Tuy Hòa để mua ly cà phê sữa 35.000 đồng và đưa ra 2 tờ tiền có mệnh giá 500.000 đồng và 5.000 đồng để chủ quán thối lại 470.000 đồng.

Khi thanh niên mang ly cà phê ra xe chạy về phía bắc đường Nguyễn Trãi, thì bà T phát hiện tờ tiền 500.000 đồng là tiền giả. Cùng lúc đó, các trinh sát hình sự bám theo từ phía sau đã ập đến bắt giữ nghi phạm.

Qua đấu tranh, thanh niên khai nhận là Nguyễn Ngọc Hiền (SN 1986, trú ở phường Giang Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội). Tiền giả do Hiền mang đi tiêu thụ do đồng bọn cung cấp. Theo đó, Công an TP Tuy Hòa truy bắt thêm người thứ hai là Trần Văn Duy (SN 1984, trú ở xã Hợp Đức, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang).

Khám xét nơi 2 nghi phạm đang lưu trú tại khách sạn ở nội thành Tuy Hòa, cơ quan Công an thu giữ một số công cụ, thiết bị xách tay nghi vấn sử dụng để làm tiền giả. Ngoài 3 vụ lưu hành tiền giả nêu trên, trong đêm 11/12, Hiền còn diễn trò mua hàng tại tiệm thuốc tây T.H ở xã Hòa An, huyện Phú Hòa để tiêu thụ tờ tiền giả mệnh giá 500.000 đồng.

Sau khi ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, Công an TP Tuy Hòa đã chuyển giao Nguyễn Ngọc Hiền, Trần Văn Duy cùng tang vật cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên tiếp tục điều tra và xử lý theo thẩm quyền.

Cơ quan An ninh điều tra đang đấu tranh mở rộng vụ án nên đề nghị người dân có thông tin liên quan cung cấp qua ĐT 069.4362.507 hoặc liên hệ điều tra viên Lê Quốc Cường.