Gần đây có những video nói về việc dùng thuốc trị tiểu đường để giảm cân. Nhưng bạn có thể chưa nghe nói đến những hậu quả khó lường liên quan đến việc sử dụng loại thuốc này.

Dùng thuốc trị tiểu đường để giảm cân và hậu quả khó lường. Ảnh: Shutterstock.

Susan Brown, 39 tuổi, chia sẻ với Eat This, Not That về câu chuyện mình về hành trình phục hồi thị giác sau khi dùng thuốc trị tiểu đường Qsymia để giảm cân.

Công dụng của thuốc Qsymia

Có nhiều tác dụng phụ khi sử dụng thuốc trị tiểu đường để giảm cân. Ảnh: Shutterstock.

Qsymia là sự kết hợp của Topiramate (thuốc chống co giật) và Phentermine (thuốc ức chế sự thèm ăn). Theo Toby Amidor, chuyên gia dinh dưỡng và là tác giả của The Family Immunity Cookbook, “Thuốc kết hợp” là một phương pháp giảm cân được FDA chấp thuận cho những người đủ điều kiện và được kê đơn của chuyên gia dinh dưỡng đã được đăng ký hoặc chuyên gia y tế được cấp phép trong suốt quá trình. Những cá nhân này cần đáp ứng được các tiêu chí cụ thể như tăng huyết áp hoặc tiểu đường loại 2 và thường được khuyến nghị sử dụng các loại thuốc này tối đa hai năm.

Chuyên gia Amidor, giải thích: “Thuốc này được FDA chấp thuận là một phần của chương trình tập thể dục, thay đổi hành vi và giảm lượng calo. Tiêu chí để sử dụng loại thuốc này bao gồm người có chỉ số BMI ban đầu lớn hơn 30 (béo phì) hoặc chỉ số này lớn hơn 27 (thừa cân). Người sử dụng thuốc này để giảm cân sẽ giúp ích cho sức khỏe tổng thể của họ nhưng khi dùng thuốc phải tuân theo các thói quen sinh hoạt lành mạnh. Đặc biệt, chế độ ăn kiêng và tập thể dục sẽ giúp họ học được cách giảm cân sau khi ngưng sử dụng thuốc”.

Tác dụng phụ của thuốc Qsymia liên quan đến vấn đề như nhịp tim tăng lên, các vấn đề về mắt và thị lực, rối loạn giấc ngủ và tâm trạng, chức năng thận, suy giảm thị lực, nhiễm toan chuyển hóa thành hành vi tự tử cùng với khả năng gây hại cho sức khỏe cho thai nhi. Vậy nên, nếu bạn có khả năng mang thai mà muốn dùng Qsymia thì bạn phải có kết quả âm tính với việc mang thai và xét nghiệm mang thai định kỳ hàng tháng.

Đừng dùng thử Qsymia như một phương tiện để giảm cân

Tháng 3/2022, Brown kiểm tra sức khỏe và yêu cầu dùng thử Qsymia như một biện pháp giảm cân. Brown chia sẻ: “Tôi đã từng thất vọng vì cảm giác đói vô độ khi ăn kiêng, điều này khiến tôi cảm thấy việc ăn uống lành mạnh không bền vững. Tôi tìm kiếm sự hỗ trợ có thể giảm bớt cơn đói và sự cám dỗ của đồ ăn vặt, tránh cho việc ăn quá nhiều”.

“Tôi không biết quá nhiều về Qsymia. Tôi chỉ biết đây là một loại thuốc mới và được đánh giá tốt từ mọi người. Nó có thể cải thiện sự thèm ăn và trao đổi chất, có một số thông tin về tác dụng phụ nhưng có vẻ chúng ít khi xảy ra”, Brown cho biết thêm.

Mất thị lực sau 10 ngày dùng Qsymia

Chỉ sau 10 ngày dùng loại thuốc này để giảm cân, Brown cảm thấy khó nhìn thấy các biển báo trên đường và cô ấy cảm thấy sợ hãi bởi đó có thể là tác dụng phụ của thuốc Qsymia. Điều này hiếm khi xảy ra nhưng đây là một tác dụng phụ cần được chú ý và điều trị ngay lập tức để tránh mất thị lực vĩnh viễn.

Susan Brown, cho biết: “Tôi đã ngay lập tức đến bệnh viện, khi đó thị lực của tôi tiếp tục suy giảm và không đọc được màn hình điện thoại ngay cả khi đeo kính dù khoảng cách rất gần. Vài ngày sau đó, tôi không sử dụng thuốc nữa và thị lực đã trở lại bình thường”.

Trước khi xảy ra các vấn đề về thị lực, Brown đã gặp một số tác dụng phụ khác. Theo chia sẻ của Brown, cô ấy đã bắt đầu quên mất một số thứ. Trong một cuộc họp, Brown đã quên mất tên đồng nghiệp hơn 4 năm của mình. Đồng thời, cô ấy cũng cảm thấy bồn chồn và run nhưng vì cảm thấy cơ thể có thể thích nghi được nên đã không chú ý tới.

Thiết lập kế hoạch giảm cân hiệu quả

Brown tiết lộ rằng, cô ấy nặng hơn 100 kg vào đầu năm 2022. Trong một thời gian ngắn dùng Qsymia, cô ấy đã giảm hơn 4 kg và tiếp tục duy trì cân nặng đó đến khi thử một phương pháp giảm cân khác vào tháng 8. Đó là chế độ ăn kiêng Mayo Clinic.

Brown chia sẻ: “Tôi hiện đang ở mức gần 90 kg nhờ chế độ ăn kiêng Mayo Clinic. Tôi yêu các công thức mà chế độ ăn kiêng này cung cấp. Nó rất no, có hương vị tuyệt vời và tốt cho sức khỏe”.