Dùng thực phẩm chức năng nào tốt cho phổi?

Các loại vitamin, khoáng chất tốt cho phổi đều có thể hấp thụ đủ từ chế độ ăn đối với những người khỏe mạnh. Trường hợp đang mắc bệnh có thể bổ sung thêm qua thực phẩm chức năng.

Các nghiên cứu đã chỉ ra một số loại thực phẩm chức năng như vitamin và khoáng chất có thể giúp ích cho những người mắc bệnh lý liên quan phổi, hỗ trợ, tăng cường sức khỏe của cơ quan này.

Vitamin C

Đây là một trong những chất chống oxy hóa mạnh, có thể giúp ngăn ngừa hoặc đảo ngược các tổn thương của tế bào. Vitamin C còn có khả năng làm giảm các co thắt phế quản xảy ra do tập luyện thể dục, có tính kháng viêm và điều hòa miễn dịch.

Như vậy, duy trì mức vitamin C tối ưu có thể giúp cải thiện sức khỏe của phổi, bảo vệ khỏi các bệnh lý như COPD (bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính) và ngăn ngừa suy giảm chức năng phổi ở những người bị hen suyễn.

Thiếu vitamin C có thể gây ra các ảnh hưởng đáng kể đến hệ thống miễn dịch và tăng nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp.

Ngoài ra, vitamin C còn đặc biệt quan trọng với người hút thuốc. Các nghiên cứu cho thấy trong số những người hút thuốc, trường hợp dùng vitamin C nhiều hơn có chức năng phổi tốt hơn so với ít sử dụng.

Theo khuyến cáo, lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày ở nam giới là 90 mg và 75 mg cho phụ nữ. Đối với người đang mang thai và cho con bú, con số này tăng lên 85 mg và 120 mg.

Ảnh: Medicalnewstoday.

Các thực phẩm giàu vitamin C có thể kể đến như ổi, bông cải xanh, cam, chanh, đu đủ, dâu tây.

Vitamin D

Nhiều nghiên cứu cho thấy vitamin D là dưỡng chất quan trọng cho sức khỏe của phổi, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm các triệu chứng ở những người mắc bệnh về hô hấp như hen suyễn và COPD. Ngoài ra, nó còn giúp tăng cường sức khỏe của xương và răng.

Thiếu vitamin D có thể làm tăng nguy cơ viêm phế quản, hen suyễn, thở khò khè và các bệnh lý đường hô hấp khác.

Các nhà khoa học đã phát hiện thiếu vitamin D có thể dẫn đến tình trạng nặng hơn của bệnh lý đường hô hấp, thời gian mắc bệnh lâu hơn. Đặc biệt, họ có nguy cơ tử vong cao hơn ở những người phải nhập viện vì Covid-19. Thiếu vitamin D cũng làm tăng nguy cơ mắc Covid-19.

Vitamin D có thể được tạo ra khi chúng ta tiếp xúc với ánh nắng mặt trời hoặc hấp thụ từ các thực phẩm như lòng đỏ trứng, cá hồi, cá ngừ, hàu…

Vitamin A

Vitamin A không chỉ tốt cho mắt mà còn giúp hỗ trợ các chức năng bình thường của phổi. Chúng phục hồi và tăng cường tái tạo các niêm phạc phổi, đảm bảo chức năng của tế bào màng nhầy, giúp phổi tránh khỏi tác nhân gây bệnh trong không khí.

Ngoài ra, đây còn là loại vitamin quan trọng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch của cơ thể.

Vitamin A có thể được tìm thấy trong các loại thực phẩm có nguồn gốc động vật như cá dầu, gan, phô mai và bơ.

Tuy nhiên, bạn không nên dùng thêm các sản phẩm để cung cấp vitamin A cho cơ thể. Đa số mọi người đều hấp thụ đủ vitamin A từ chế độ ăn. Vì vitamin A tan trong chất béo, nó sẽ được lưu trữ trong cơ thể trong một thời gian dài. Sử dụng quá liều có thể dẫn đến các vấn đề về xương và gan.

Vitamin E

Vitamin E đóng nhiều vai trò trong cơ thể của chúng ta. Nó được biết đến nhiều nhất với tác dụng chống oxy hóa. Chúng bảo vệ các tế bào khỏi tác nhân gây oxy hóa bằng cách trung hòa phân tử có hại được gọi là gốc tự do.

Ngoài ra, vitamin E còn giúp giảm viêm trong các mô phổi, cải thiện bệnh về đường hô hấp như hen suyễn và COPD. Khi dùng ở dạng thực phẩm bổ sung, vitamin E đã được chứng minh giúp cải thiện chức năng phổi và một số triệu chứng hen suyễn ở trẻ em, người lớn.

Vitamin E giúp giảm viêm trong các mô phổi, cải thiện bệnh về đường hô hấp như hen suyễn và COPD. Ảnh: Dreamstime.

Vitamin E được tìm thấy trong các loại dầu thực vật, các loại hạt, hạt, trái cây và rau quả như dầu mầm lúa mì; dầu đậu nành; hạt hướng dương; đậu phộng, bơ đậu phộng; rau củ cải đường.

Magie

Magie là một loại khoáng chất hỗ trợ chức năng phổi, giúp giãn các cơ ở phế quản và giảm viêm phổi. Chúng có thể giúp ích cho những người bị các bệnh về phổi, bao gồm cả viêm phổi tắc nghẽn mạn tính.

Ngoài ra, đối với bệnh nhân hen suyễn, những người bị thiếu magie có chức năng phổi yếu hơn đáng kể so với người có mức magie bình thường. Các nghiên cứu cũng đã chỉ ra bổ sung magie có thể giúp bảo vệ chức năng phổi ở những người bị COPD và ung thư phổi.

Theo khuyến cáo, hàm lượng cần thiết của magie cho nam giới là 400-420 mg mỗi ngày, còn với phụ nữ là 310-320 mg mỗi ngày.

Một số loại thực phẩm lành mạnh có nhiều magie như chocolate đen; bơ; các loại hạt (hạnh nhân, hạt điều); các loại đậu (đậu lăng, đậu, đậu xanh, đậu Hà Lan và đậu nành).

Omega-3

Omega 3 là axit béo cần thiết cho cơ thể, đóng vai trò quan trọng của màng tế bào, giúp điều hòa hoạt động của tim, phổi, hệ thống miễn dịch và hệ thống hormone.

Với khả năng chống viêm, omega-3 có thể có tác dụng đối với các tình trạng viêm phổi như hen suyễn. Các chế độ ăn thiếu omega-3 (bao gồm eicosapentanoic acid - EPA và docosahexanoic acid - DHA) có liên quan việc tăng nguy cơ hen suyễn ở cả trẻ em và người lớn. Ngược lại, một chế độ ăn giàu omega-3 cũng có thể làm giảm nguy cơ phát triển COPD.

Omega-3 được tìm thấy tự nhiên trong một số loại thực phẩm bao gồm:

- Cá và các loại hải sản khác (đặc biệt cá béo nước lạnh như cá hồi, cá thu, cá ngừ, cá trích và cá mòi).

- Các loại hạt (hạt lanh, hạt chia và óc chó).

- Dầu thực vật (dầu hạt lanh, dầu đậu nành và dầu canola).

Kẽm

Đây là nguyên tố vi lượng thiết yếu có chức năng kháng viêm và chống oxy hóa.

Một số nghiên cứu gần đây cho thấy kẽm có tác dụng bảo vệ chống lại các tổn thương phổi trong hội chứng viêm toàn thân, bao gồm cả nhiễm trùng huyết.

Một phân tích tổng hợp khác lại cho thấy kẽm có thể giúp ngăn ngừa các triệu chứng của nhiễm trùng đường hô hấp như ho, đau họng và giảm thời gian mắc bệnh.

Liều lượng khuyến cáo hàng ngày của kẽm là 11 mg cho nam và 8 mg đối với phụ nữ.

Các loại vitamin, khoáng chất được liệt kê đều có thể hấp thụ đủ từ chế độ ăn đối với những người khỏe mạnh. Với những người đang mắc bệnh, có thể bổ sung thêm thông qua các thực phẩm chức năng có trên thị trường.

Bài viết do dược sĩ Trần Thị Quốc Tuyến, PharmD Hungary; Nguyễn Minh Huy, sinh viên dược Đại học Debrecen, Hungary; Kim Thị Tuyết Nhung, sinh viên Đại học Dược Hà Nội, cung cấp thông tin.