Dùng thủ đoạn mang thai để mua bán ma túy

Lợi dụng chính sách tạm hoãn chấp hành án tù, Đặng Thị Bích Ngọc đã 3 lần mua bán trái phép chất ma túy và bị cơ quan công an bắt, khởi tố.

Lợi dụng chính sách khoan hồng tạm hoãn chấp hành án phạt tù do đang nuôi con nhỏ, Đặng Thị Bích Ngọc (23 tuổi trú tại khu Thọ Xuân, phường Hòa Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) đã 3 lần mua bán trái phép chất ma túy và bị cơ quan công an bắt, khởi tố.

Năm 2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, bắt Đặng Thị Bích Ngọc về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Tòa án nhân dân TP Móng Cái phạt bị cáo 8 năm tù nhưng Ngọc được tạm hoãn thi hành án 2 năm do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Đặng Thị Bích Ngọc. Ảnh: Công an Quảng Ninh.

Tuy nhiên, trong quá trình nuôi con, Ngọc vẫn tiếp tục hành vi mua bán ma túy với nhiều người khác.

Đến tháng 3/2019, Đặng Thị Bích Ngọc bị bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhưng do đang mang thai và nuôi con nhỏ nên TAND TP Móng Cái tổng hợp hình phạt cả hai bản án, xử phạt Ngọc 16 năm tù và cho tạm hoãn chấp hành án phạt tù do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Tuy nhiên, Ngọc lại tiếp tục hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Gần đây nhất, ngày 30/10/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Quảng Ninh, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với bị can Ngọc về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Như vậy, chỉ tính từ năm 2017 đến nay, Ngọc đã 3 lần bị cơ quan công an bắt, khởi tố về các hành vi liên quan đến ma túy.