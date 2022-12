Đừng theo đuổi 'low-hanging fruit' trong kinh doanh

Việc theo đuổi low-hanging fruit sẽ không mang lại hiệu quả lâu dài, thậm chí gây tốn thời gian, tiền bạc.

Low-hanging fruit /ˌləʊ.hæŋ.ɪŋ ˈfruːt/ (danh từ): Mục tiêu dễ đạt được

Định nghĩa:

Low-hanging fruit dùng để chỉ những nhiệm vụ, mục tiêu dễ hoàn thành hoặc những vấn đề dễ giải quyết trong một tình huống cụ thể. Thuật ngữ này được cho là lấy cảm hứng từ việc trồng táo ở Mỹ. Người trồng táo thường hái những quả ngon nhất từ ngọn cây, sau đó hái dần xuống dưới. Nếu chọn những quả ở cành thấp trước, việc trèo lên ngọn cây chọn quả ngon sẽ càng khó khăn.

Thuật ngữ low-hanging fruit lần đầu được sử dụng trên báo in vào cuối những năm 1960 bởi nhà văn PJ Kavanagh. Hồi đó, ông sử dụng thuật ngữ này để nói về những nhiệm vụ dễ đạt được. Đến đầu những năm 1990, low-hanging fruit mới được sử dụng trong kinh doanh.

Ngày nay, low-hanging fruit được sử dụng nhiều trong lĩnh vực tiếp thị, bán hàng. Nhiều người chọn low-hanging fruit vì họ thấy rằng những mục tiêu/đối tượng khách hàng dễ đạt được sẽ giúp họ đạt doanh số bán hàng tốt hơn.

Tuy nhiên, việc theo đuổi những mục tiêu dễ đạt được sẽ không mang lại hiệu quả lâu dài, thậm chí gây tốn thời gian, tiền bạc.

Do đó, nếu muốn theo đuổi những kết quả lớn hơn và có thể duy trì hiệu quả kinh doanh, bạn cần hướng đến những mục tiêu, chiến lược dài hạn. Việc theo đuổi những mục tiêu này có thể khó khăn hơn, nhưng sẽ giúp bạn đạt được những kết quả vượt ngoài mong đợi.

Ứng dụng của low-hanging fruit trong tiếng Anh:

- When cutting costs, many companies start with the low-hanging fruit: Their ad budgets.

Dịch: Khi cắt giảm chi phí, nhiều công ty bắt đầu bằng những mục tiêu dễ đạt được là chi phí quảng cáo.

- While going for the low-hanging fruit may be tempting, the true rewards often come from climbing higher and stretching for the fruit in the higher branches.

Dịch: Mục tiêu dễ đạt được có thể rất hấp dẫn, nhưng phần thưởng thực sự thường đến từ việc trèo cao hơn và vươn xa hơn để "hái quả" ở những "cành cao hơn".