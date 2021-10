Dùng súng bắn người tại trạm BOT Kiến Xương, lĩnh 14 năm tù

Bùi Xuân Đại bị TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt 14 năm tù vì dùng súng bắn trọng thương đối thủ để giải quyết mâu thuẫn trong việc tranh giành khách.

Ngày 20/10, TAND tỉnh Thái Bình mở phiên tòa xét xử sơ thẩm các bị cáo Bùi Xuân Đại (34 tuổi) và Trần Xuân Hải (35 tuổi, đều ở TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình). Đại bị xét xử về các tội Giết người và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, còn Hải bị xét xử về tội Che giấu tội phạm.

Đại (trái) và Hải tại phiên tòa. Ảnh: Đ.X.

Theo cáo trạng, tối 23/11/2020, Hải lái ôtô chở Đại đến khu vực Trạm thu phí BOT Kiến Xương (thuộc xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, Thái Bình). Tại đây, do mâu thuẫn trong việc tranh giành đón khách tuyến Hà Nội - Thái Bình, Đại dùng súng tự chế bắn đạn ghém vào anh Bùi Huy Hoàng (20 tuổi, ở xã Bình Minh).

Sự việc khiến anh Hoàng bị thương nặng với nhiều vết thương ở vai, cổ, ngực và tay. Gây án xong, 2 bị cáo bỏ trốn khỏi hiện trường.

Kết quả giám định thương tật cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của anh Hoàng là 38%.

Ngày 24/11/2020, Công an huyện Kiến Xương tống đạt quyết định khởi tố bị can Bùi Xuân Đại về tội Giết người. Một ngày sau, Đại tới đầu thú tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Bình.

Ngày 1/3/2021, Công an tỉnh Thái Bình ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Xuân Hải về tội Che giấu tội phạm.

Căn cứ tài liệu vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa, TAND tỉnh Thái Bình tuyên phạt Đại 12 năm tù giam về tội Giết người, 2 năm tù giam về tội Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hình phạt là 14 năm tù.

Trần Xuân Hải lĩnh 4 năm tù về tội Che giấu tội phạm.