Dùng rựa tự chế truy sát, chém hàng xóm lúc sáng sớm

Sau khi uống rượu tại nhà, ông Phụng cầm rựa sang nhà ông Lân chém nhiều nhát khiến nạn nhân tử vong tại chỗ, sau đó tiếp tục chém vợ con ông Lân làm họ trọng thương.

Sáng 15/5, vụ án nghiêm trọng làm một người chết và 2 người trọng thương xảy ra tại khu phố 4, thị trấn Tân Sơn, huyện Ninh Sơn (tỉnh Ninh Thuận).

Lãnh đạo Công an huyện Ninh Sơn cho biết nhận được tin báo, lực lượng công an huyện cùng công an thị trấn đã phối hợp tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra, làm rõ vụ án.

Theo thông tin ban đầu, ông Nguyễn Văn Phụng (sinh 1968, cư ngụ khu phố 4, thị trấn Ninh Sơn) có mâu thuẫn với gia đình hàng xóm là ông Cao Hồng Lân (sinh 1965 ở cùng khu phố).

Hiện trường xảy ra vụ án.

Khoảng 4h ngày 15/5, ông Phụng chuẩn bị cây rựa tự chế bằng kim loại dài 128 cm, lưỡi bằng sắt dài 95 cm để truy sát ông Lân. Sau khi uống 2 ly rượu tại nhà, ông Phụng cầm rựa đi sang nhà ông Lân.

Đến nơi, thấy ông Lân đang đứng trước nhà, ông Phụng đã vung rựa chém vào cổ ông Lân, làm ông Lân ngã xuống. Sau đó, ông Phụng tiếp tục dùng rựa chém nhiều nhát vào người khiến ông Lân tử vong tại chỗ.

Thấy ồn ào, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (sinh 1966, vợ ông Lân) và anh Cao Hồng Sơn (sinh 2004, con ông Lân) từ trong nhà chạy ra. Thấy vậy, Phụng cầm rựa chạy đến tiếp tục chém nhiều nhát vào người bà Linh và anh Sơn làm 2 người trọng thương phải chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cấp cứu.

Sau khi gây án, Phụng đi bộ mang theo cây rựa đến cơ quan Công an thị trấn Tân Sơn để đầu thú.

Hiện trường vụ việc được lực lượng chức năng khám nghiệm, đồng thời tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định của pháp luật.