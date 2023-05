Đừng nhốt con ở nhà vì sợ Covid-19

Nhiều phụ huynh chung tâm lý sợ con mắc Covid-19 nên hay đóng cửa, không cho trẻ ra ngoài chơi nhiều như thời điểm trước.

Từ giữa tháng 4 đến nay, số ca mắc Covid-19 tăng trở lại, có ngày vượt mốc 3.000 ca mắc mới. Những ngày gần đây con số này liên tục được cập nhật trên hệ thống theo dõi của Bộ Y tế.

“Nhốt” con ở nhà để tránh lây bệnh

Cũng từ thời điểm này, chị Nguyễn Thị Hoa (34 tuổi, ở Hà Đông, Hà Nội) không dám cho con ra ngoài chơi. Con thứ hai của chị mới tròn một tuổi nhưng thường xuyên bị viêm phổi. Trong một tháng, bé phải nằm viện điều trị tới 2 lần tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội). Điều đó khiến chị luôn trong trạng thái sợ con bị nhiễm virus.

Từ khi ra viện, chị không cho con ra ngoài và tiếp xúc những người khác, đặc biệt các trẻ nhỏ hay bị ho, sổ mũi. Đợt nghỉ lễ 30/4 dài ngày, gia đình chị cũng không về quê hay đi chơi ở đâu.

“Tôi cũng muốn đưa con đi chơi nhưng sợ dịch bệnh con lại bị lây và đi viện, rất vất vả. Chẳng may con bị Covid-19, tôi sẽ rất lo. Vì vậy, tôi đành ‘nhốt’ con trong nhà, đợi con cứng cáp thêm”, chị tâm sự.

Chưa phải đi viện song bé Nguyễn Văn Quân (8 tháng tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội) có tiền sử sinh non. Khi thấy số ca Covid-19 tăng, chị Lê Thanh My (mẹ bé Quân) liền cho chị gái của bé nghỉ học ở nhà để tránh lây bệnh cho em. Hai bé gần như phải ở trong nhà, ít mở cửa đón khách.

“Tôi sợ một ai đó bị Covid-19 nhưng không phát hiện rồi vô tình lây cho bé. Người lớn mắc có thể không sao. Nhưng con sinh non vốn đã yếu, giờ bị bệnh thì không biết sẽ như thế nào”, người mẹ cho hay.

Tăng đề kháng là cách bảo vệ con hiệu quả trước các dịch bệnh. Ảnh: Phương Lâm.

Chị My cũng chia sẻ thời gian gần đây, nhiều hàng xóm của chị cũng chung tâm lý sợ con mắc Covid-19 nên hay đóng cửa, không cho trẻ ra ngoài chơi nhiều như thời điểm trước.

Tăng cường đề kháng để bảo vệ trẻ

Theo các chuyên gia, nỗi lo của các phụ huynh kể trên là điều dễ hiểu song giữ con ở nhà để tránh Covid-19 là điều không cần thiết và phù hợp trong bối cảnh hiện nay.

Thống kê của Bộ Y tế cho thấy đa số trường hợp mắc Covid-19 trong thời gian gần đây có biểu hiện nhẹ và được theo dõi tại nhà.

Chia sẻ với báo chí, PGS.TS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, nhận định thực tế, dịch Covid-19 chưa mất hẳn. Nó vẫn còn tồn tại. Trên thế giới cũng có những làn sóng dịch tăng hay giảm. Việt Nam hiện cũng vậy. Việc tăng các ca mắc không phải là điều bất thường và nằm ngoài dự báo. Hiện nay, chúng ta vẫn kiểm soát được dịch Covid-19.

Mặc dù số ca tử vong có gia tăng, Việt Nam chưa phát hiện biến thể Covid-19 mới, cơ sở y tế vẫn đảm bảo thu dung, điều trị không đáng lo ngại. Do đó, người dân không phải quá lo lắng, hoang mang.

Việt Nam đang duy trì cuộc sống bình thường trong tình hình mới, chuyển từ cấm đoán sang quản lý rủi ro. Do đó, các phụ huynh cần tìm các giải pháp phù hợp cho trẻ, tránh những biện pháp cực đoan.

Phụ huynh nên cân nhắc việc thay đổi lối sống, ăn uống, tăng đề kháng cho con hơn là ngăn trẻ tiếp xúc với người khác

Theo bác sĩ CKI Dương Ngọc Vân, Bệnh viện Đa khoa Medlatec, sức đề kháng tức hệ miễn dịch, là hệ thống phòng thủ tự nhiên của con người. Đây cũng là mạng lưới rất phức tạp của các tế bào, mô và những cơ quan kết hợp lại với nhau nhằm bảo vệ cơ thể tránh khỏi sự xâm nhập của các loại vi khuẩn, virus gây bệnh.

Vi khuẩn, nấm... gây bệnh có mặt ở xung quanh chúng ta. Hệ miễn dịch tốt có thể bảo vệ trẻ khỏi sự tấn công của các yếu tố này. Việc tăng sức đề kháng khi số ca mắc Covid-19 tăng là điều rất cần thiết.

Cho con uống sữa để tăng sức đề kháng là lựa chọn của nhiều bậc phụ huynh.

Trong đó, tăng cường vận động giúp hệ miễn dịch của trẻ được khỏe hơn. Khi tập thể dục và vận động, IgA - loại protein ở trong hệ miễn dịch - sẽ tăng cao, giúp chống lại tình trạng nhiễm trùng. Từ đó, các nguy hiểm cũng sẽ được loại trừ nhanh chóng ra khỏi cơ thể.

Bên cạnh đó, phụ huynh cần bổ sung đầy đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể thông qua chế độ ăn lành mạnh. Theo khuyến cáo của các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ cần được bổ sung đầy đủ 4 nhóm chất cần thiết: Trái cây/rau, protein, sữa và ngũ cốc. Đặc biệt, trẻ mới chào đời nên được cho uống sữa non của mẹ.

Với trẻ lớn hơn, các mẹ có thể bổ sung sữa non qua một số sản phẩm sữa như Nutifood GrowPLUS+ Sữa non với công thức sữa non của chuyên gia dinh dưỡng châu Âu cùng các dưỡng chất như 2'-FL HMO, FOS giúp nhân đôi đề kháng cho trẻ nhỏ. Theo các nghiên cứu khoa học, so với sữa bình thường, sữa non mang hàm lượng protein cao hơn 10 lần và được mệnh danh là chất kháng sinh tự nhiên.

Trong trường hợp trẻ mắc Covid-19, Bộ Y tế khuyến cáo phụ huynh cần theo dõi sát sao các dấu hiệu của con gồm: Tinh thần, bú/ăn, đo thân nhiệt ít nhất 2 lần/ngày, đếm nhịp thở, mạch, đo nồng độ oxy trong máu SpO2 (nếu có máy đo), màu sắc da, niêm mạc, rối loạn tiêu hóa.

Khi trẻ có dấu hiệu bất thường, người chăm sóc phải thông báo ngay cho cơ sở quản lý người mắc Covid-19 tại nhà (trạm y tế xã, phường; trạm y tế lưu động, trung tâm vận chuyển cấp cứu...) để được khám, xử trí cấp cứu và chuyển viện kịp thời, thậm chí đưa trẻ mắc Covid-19 đến các cơ sở y tế gần nhất.