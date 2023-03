Dừng một chiến dịch quảng cáo sau khi Jonathan Majors bị bắt

Chiến dịch quảng cáo có sự tham gia của tài tử phải tạm dừng. Trước khi được chứng minh vô tội, Jonathan Majors bị nhiều khán giả và đồng nghiệp chỉ trích.

Jonathan Majors được đánh giá là ngôi sao sáng của Hollywood. Ảnh: MGM.

Ngày 26/3 (theo giờ Mỹ), tờ THR đưa tin chiến dịch quảng cáo Be All You Can Be có sự tham gia của Jonathan Majors đã bị tạm dừng. Quyết định này được đưa ra sau khi nam diễn viên bị cảnh sát bắt giữ vào thứ bảy tuần qua vì nghi ngờ quấy rối, hành hung phụ nữ.

Laura DeFrancisco, giám đốc quan hệ công chúng của Văn phòng Tiếp thị Doanh nghiệp Quân đội, cho biết: “Chúng tôi rất quan ngại trước những cáo buộc xung quanh vụ bắt giữ anh ấy. Mặc dù Jonathan tạm thời chưa bị kết tội, vì nguyên tắc thận trọng, chúng tôi sẽ rút quảng cáo cho đến khi cuộc điều tra hoàn tất”.

Trước đó, vào ngày 25/3, nhiều tờ báo quốc tế đưa tin Jonathan Majors đã bị bắt giữ tại New York. Ngôi sao Ant-Man and the Wasp: Quantumania bị một phụ nữ cáo buộc quấy rối, hành hung khiến cô phải vào viện vì bị thương ở đầu và cổ.

Cảnh sát cho biết nam diễn viên hiện đã được trả tự do. Ảnh: Shutterstock.

Trả lời phỏng vấn THR, Priya Chaudhry, luật sư của nam diễn viên, khẳng định anh vô tội. Ông cho rằng việc thân chủ bị bắt giữ chỉ là một thủ tục tiêu chuẩn trong quy trình xử lý của cảnh sát. “Đây là lý do duy nhất khiến Jonathan bị bắt. Tất cả bằng chứng đều chứng minh rằng anh hoàn toàn vô tội và không hành hung cô ấy dưới bất kỳ hình thức nào”, luật sư tuyên bố.

Trước khi được chứng minh trong sạch, tài tử bị không ít khán giả và cả các đồng nghiệp chỉ trích. Đạo diễn A.B. Allen nhận xét anh là “một kẻ xấu xa, thích bạo lực cả trong cuộc sống và công việc”.

Trong khi đó, diễn viên Tim Nicolai tiết lộ: "Những người ở trường Yale cũng như New York đều biết rõ về Jonathan. Anh ta là một kẻ chống đối xã hội, ưa bạo hành và mọi người đều nhận xét như vậy. Không hiểu sao tới bây giờ anh ta mới bị tố cáo”.