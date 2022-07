Dùng máy bay trực thăng vận chuyển đề thi tốt nghiệp THPT ra Côn Đảo

Toàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu năm nay có gần 13.000 thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT, riêng huyện Côn Đảo có 99 thí sinh.

Ngày 2/7, ông Lê Văn Tuyền, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết để đảm bảo yêu cầu bảo mật và an toàn tuyệt đối phục vụ Kỳ thi tốt nghiệp THPT, năm nay, Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tục tổ chức vận chuyển đề thi ra điểm thi tại huyện Côn Đảo bằng máy bay trực thăng.

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có Văn bản 7619/UBND-VP gửi Sở Giao thông Vận tải, Công ty Trực thăng Miền Nam về việc phối hợp tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 trên địa bàn tỉnh.

Để việc vận chuyển đề thi ra điểm thi đặt tại trường THPT Võ Thị Sáu, huyện Côn Đảo, theo đúng kế hoạch và thời gian tổ chức thi của Bộ GD&ĐT, bảo đảm an toàn tuyệt đối, UBND tỉnh đề nghị Sở Giao thông Vận tải, Công ty Trực thăng Miền Nam hỗ trợ mở chuyến bay vào sáng 5/7, đưa 18 thành viên đoàn cán bộ coi thi và đề thi ra Côn Đảo; chuyến bay trở lại thành phố Vũng Tàu vào ngày 9/7.

Ông Lê Văn Tuyền cho biết thêm công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đang được triển khai chu đáo, kỹ lưỡng với phương châm an toàn, nghiêm túc, minh bạch, khách quan và chất lượng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh, thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19.

Năm nay, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dự kiến điều động 1.480 giáo viên, 200 cán bộ thanh tra, giám sát, 90 chiến sỹ công an... tham gia các khâu phục vụ kỳ thi.

Sở tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh rà soát các khâu theo phương án, chuẩn bị đủ nhân sự, xây dựng kế hoạch cung cấp điện, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn và tổ chức thanh tra, kiểm tra, bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc theo đúng quy chế.

Về phương án vận chuyển đề thi, bài thi và bảo quản bài thi, Sở GD&ĐT phối hợp với Công an tỉnh, Phòng PA83 và UBND các huyện, thị, thành phố để thành lập ban vận chuyển đề thi, bài thi gồm 9 tổ, làm nhiệm vụ vận chuyển đề thi từ nơi sao in đến bàn giao cho các điểm thi vào mỗi ngày thi, bảo đảm hoàn thành bàn giao trước 6h45 sáng; nhận bài thi của ngày, vận chuyển về nơi lưu trữ chung của hội đồng thi.