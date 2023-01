Dựng lại cầu gỗ Ông Cọp dài nhất Việt Nam

Sau mỗi mùa mưa, cầu gỗ Ông Cọp dài khoảng 800 m bắc qua sông ở huyện Tuy An (Phú Yên) thường bị hư hỏng, cuốn trôi, được người dân góp tiền dựng lại.

Ngày 7/1, ông Huỳnh Văn Khoa, Chủ tịch UBND huyện Tuy An (Phú Yên), cho biết cầu gỗ bắc qua sông Bình Bá nằm gần quốc lộ 1, bị hư hỏng do mưa lũ, đã được hoàn tất thi công, sửa chữa.

Các công nhân đang hoàn thiện những bước cuối cùng, dự kiến 3 ngày tới sẽ đưa vào hoạt động để kịp phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, nhất là vào dịp Tết.

Cầu gỗ dài nhất Việt Nam nhìn từ trên cao. Ảnh: Quốc Trung.

Cầu bắc qua sông Bình Bá nối các thôn phía bắc xã An Ninh Tây của huyện Tuy An với phường Xuân Đài (thị xã Sông Cầu), do một cá nhân bỏ chi phí thực hiện năm 1998. Vật liệu chính của cầu là ván gỗ, thân cây phi lao, bạch đàn, còn thành cầu bằng thân tre già.

Người dân địa phương gọi đây là cầu Ông Cọp. Cầu dài khoảng 800 m, rộng hơn 2 m, trụ cao 8-10 m, được ghi nhận kỷ lục "cầu gỗ dài nhất Việt Nam". Cầu chỉ được thiết kế để xe máy và người đi bộ sử dụng.

Mỗi lần tới mùa mưa bão, cầu bị hư hỏng, cuốn trôi. Một số cá nhân đã bỏ chi phí để mua nguyên vật liệu dựng lại cầu, phục vụ nhu cầu đi lại cho người dân.

Công nhân vận chuyển vật liệu thi công cầu gỗ. Ảnh: Quốc Trung.

Chủ tịch UBND huyện Tuy An Huỳnh Văn Khoa cho biết khi cầu gỗ đưa vào hoạt động đã phục vụ nhu cầu đi lại của hàng nghìn người dân địa phương và các vùng lân cận, giúp rút ngắn khoảng cách khoảng 10 km so với di chuyển từ huyện Tuy An qua thị xã Sông Cầu, hoặc đi TP Quy Nhơn (Bình Định).

Cầu gỗ ngoài phục vụ việc đi lại của người dân cũng là nơi được nhiều người tới tham quan, chụp ảnh.