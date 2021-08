Dùng kim tiêm đe dọa người dân để xin tiền

Bị can dùng kim tiêm đe dọa, nói rằng bản thân nhiễm HIV. Vì lo sợ nên nạn nhân đã đưa cho Vũ số tiền dư sau khi mua hàng.

Chiều 9/8, Công an TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, khởi tố tố bị can, ra lệnh tạm giam Lâm Văn Vũ (29 tuổi, ngụ phường Châu Phú A) về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Vũ đến một cửa hàng bao bì trên đường Lê Công Thành, phường Châu Phú A, vào sáng 6/8. Lúc này, có một phụ nữ đang mua hàng bị Vũ xin tiền.

Lâm Văn Vũ. Ảnh: Tiến Tầm.

Để đạt được mục đích của mình, bị can dùng kim tiêm đe dọa, nói rằng bản thân nhiễm HIV. Vì lo sợ nên nạn nhân đã đưa cho Vũ số tiền dư sau khi mua hàng.

Từ tố giác của người phụ nữ bị Vũ dùng kim tiêm đe dọa, Công an TP Châu Đốc xác định bị can đã nhiều lần xin tiền người đi chợ bằng thủ đoạn tương tự.