Đừng gọi người khác là 'one-trick pony'

One-trick pony có nguồn gốc từ rạp xiếc ở Mỹ và thường được dùng với hàm ý mỉa mai, xúc phạm.

One-trick pony /ˌwʌn.trɪk ˈpəʊ.ni/ (danh từ): Nghĩa đen: Ngựa con một mánh; nghĩa bóng: Người chỉ biết làm một lĩnh vực duy nhất.

Định nghĩa:

Cambridge Dictionary định nghĩa one-trick pony là ai đó chỉ biết làm một việc cụ thể, hoặc một điều gì đó chỉ dùng để phục vụ cho một mục đích cụ thể. Tuy nhiên, khác với các chuyên gia, những người được gọi là one-trick pony chỉ có kỹ năng hạn hẹp, không nổi trội.

Khái niệm one-trick pony ra đời vào thế kỷ 20, có nguồn gốc từ các rạp xiếc nhỏ ở Mỹ có tên gọi là "dog and pony shows". Những rạp xiếc này có số lượng nghệ sĩ và động vật biểu diễn khá hạn chế. Do đó, những buổi diễn thường đơn giản và mờ nhạt, hầu như chỉ là màn trình diễn của những chú ngựa con chỉ biết thực hiện một "mánh" duy nhất.

Mượn hình ảnh của những chú ngựa con một mánh, one-trick pony bắt đầu được dùng để nói về những người chỉ biết ở một lĩnh vực duy nhất. Do đó, việc gọi người khác là one-trick pony thường mang hàm ý mỉa mai, xúc phạm.

Ứng dụng của one-trick pony trong tiếng Anh:

- The president is becoming a one-trick pony; a tax cut is his answer to every problem.

Dịch: Tổng thống đang trở thành "ngựa con một mánh". Cắt giảm thuế chính là câu trả lời của ông ta cho mọi vấn đề.

- Someone who has accomplished a lot of things is better than a one-trick-pony who just keeps doing the same thing and isn’t taking advantage of what the MBA has to offer.

Dịch: Một người giỏi nhiều thứ sẽ tốt hơn những người chỉ biết làm một việc duy nhất và không biết tận dụng những gì MBA mang lại.