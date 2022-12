Đụng độ 'Avatar 2'

Mùa phim cuối năm chứng kiến sự đổ bộ của loạt dự án từ nhiều thị trường với đa dạng thể loại. Dòng phim nội địa cũng có tín hiệu khởi sắc khi tung ra những quân bài ấp ủ đã lâu.

Vắng bóng những dự án chất lượng, thị trường phim nội địa nửa cuối 2022 lao dốc thảm hại. Theo số liệu của Box Office Vietnam, đa số tác phẩm thành công về mặt thương mại đều thuộc giai đoạn đầu và giữa năm. Đơn cử, Em và Trịnh hiện hiện là phim có doanh thu phòng vé cao nhất với 97 tỷ đồng . Xếp sau đó là những cái tên như Bẫy Ngọt Ngào, Nghề siêu dễ hay Chìa khóa trăm tỷ...

Trong khi, mùa phim Việt giai đoạn cuối năm chứng kiến sự thất thế vì có duy nhất Cô gái từ quá khứ cán mốc 50 tỷ đồng . Nhiều dự án khác chỉ dừng lại ở mức hòa hoặc lỗ vốn. Gần đây nhất, Virus cuồng loạn và Huyền sử vua Đinh ghi nhận mức doanh thu thấp kỷ lục. Cả hai chỉ lần lượt thu về 157 triệu và 42 triệu trước khi lặng lẽ rút khỏi rạp.

Tín hiệu khởi sắc của thị trường nội địa

Trong giai đoạn nước rút của cuộc đua cuối năm, hào quang phim Việt đang manh nha trở lại khi các nhà sản xuất tung ra những quân cờ quan trọng.

Chỉ tính riêng tháng 12, đã có ba tác phẩm điện ảnh nội địa sẵn sàng “chinh chiến” tại rạp, chưa kể Hạnh phúc máu đã ra mắt vào cuối tháng 11 trước đó. Đáng mừng, đây đều là những dự án được đầu tư nghiêm túc, chỉn chu, với kinh phí sản xuất tương đối cao.

Ngay từ khi công bố trailer, Hạnh phúc máu đã gây được ấn tượng bởi sự mạnh tay trong việc đầu tư quảng bá. Bộ phim kinh dị của đạo diễn Nguyễn Chung quy tụ dàn diễn viên thực lực như NSND Kim Xuân, NSƯT Lê Thiện, NSƯT Công Ninh... bên cạnh hai cái tên trẻ Dược Sĩ Tiến và Phạm Huỳnh Hữu Tài.

Được xây dựng trên chất liệu cũ, kịch bản vẫn được thêm thắt những yếu tố sáng tạo, có lớp lang. Tuy nhiên, mạch phim về sau đuối sức, thoại và diễn xuất đôi lúc để lộ sơ hở. Dẫu vậy, tác phẩm này ít nhiều nhận về một số phản hồi tích cực. Điều đó dấy lên tia hy vọng mới dù chỉ là mong manh cho điện ảnh nội địa đang dần mất điểm trong mắt người xem.

Đón nhận tín hiệu khởi sắc này, Tro tàn rực rỡ (2/12), Đảo độc đắc (23/12) và Thanh Sói (30/12) dự kiến sẽ giành lại vị thế đã mất của phim Việt nửa cuối năm nay.

Là phát súng khởi động ngay từ đầu tháng, Tro tàn rực rỡ của Bùi Thạc Chuyên ra mắt cùng hàng chục phim ngoại khác. Bộ phim tâm lý – tình cảm kéo dài gần 2 tiếng này là phiên bản chuyển thể từ tiểu thuyết Tro tàn rực rỡ và Củi mục trôi về của nữ nhà văn Nguyễn Ngọc Tư.

Tái xuất màn ảnh rộng sau 10 năm, đạo diễn họa nên bức tranh mang đậm tính hoài niệm u buồn về cuộc đời ba người đàn bà làng chài bất hạnh. Với chất liệu dung dị kết hợp nhiều thủ pháp điện ảnh, bộ phim vừa gần gũi, mộc mạc nhưng cũng giàu tính thẩm mỹ, nhân văn. Đặc biệt, Tro tàn rực rỡ vinh dự đoạt giải cao nhất tại Liên hoan phim Ba châu lục tổ chức ngày 27/11 tại Nantes, Pháp.

Điện ảnh Việt tung ra những quân bài quan trọng dịp cuối năm. Ảnh: ĐPCC.

Ra mắt vào ngày 23/12, Đảo độc đắc - Tử mẫu Thiên linh cái viết tiếp câu chuyện kinh dị về bùa ngải vốn là chủ đề hấp dẫn nhiều khán giả Việt. Mới đây, nhà sản xuất đã chính thức công bố đoạn trailer dài hơn 2 phút hé lộ một phần nội dung phim.

Theo tiết lộ, nội dung Đảo độc đắc hoàn toàn độc lập so với phần phim tiền nhiệm Thất sơn tâm linh (2019). Phim có sự góp mặt của Hoa hậu Việt Nam 2018 Trần Tiểu Vy trong vai chính. Ngoài ra, còn có những cái tên quen thuộc như Sam, Phương Lan, Trần Nghĩa, Trần Phong, Minh Dự và Hoàng Yến Chibi.

Ra mắt vào những ngày cuối cùng của năm, Thanh Sói của đả nữ Ngô Thanh Vân cũng nhận được rất nhiều kỳ vọng. Tác phẩm lấy bối cảnh Sài Gòn năm 1998, kể lại thời trẻ của bà trùm Thanh Sói (Đồng Ánh Quỳnh), phản diện của bộ phim Hai Phượng từng gây bão màn ảnh Việt năm 2019.

Phim ngoại vẫn đang áp đảo

Dẫu thị trường nội địa có những dấu hiệu khởi sắc, điện ảnh quốc tế vẫn đang tiếp tục khẳng định được tầm vóc vượt trội của mình. Trong tháng 12, có hàng chục phim ngoại ra rạp với đa dạng thể loại. Bên cạnh hai phim tái chiếu Ainbo: Nữ chiến binh Amazon cùng Harry Potter và hoàng tử lai, rạp chiếu chứng kiến sự đổ bộ của loạt tác phẩm điện ảnh châu Á cho tới Hollywood.

Dẫn đầu thị trường khu vực, Hàn Quốc và Nhật Bản lần lượt tung ra những quân cờ then chốt của mình trong cuộc đua nước rút.

Xứ sở kim chi mang tới hai dự án lớn Đại ca miệt vườn (2/12) và Âm lượng hủy diệt (9/12). Đại ca miệt vườn là tác phẩm hài/tình cảm của đạo diễn Lee Yeon-Woo, tiếp nối thành công của những phim rom-com “gây bão” châu Á năm nay. Ra mắt chỉ một tuần sau đó, Âm lượng hủy diệt thuộc thể loại hành động với sự tham gia diễn xuất của những cái tên bảo chứng phòng vé như Kim Rae Won và Lee Jong Suk.

Trong khi đó, đất nước mặt trời mọc tiếp tục phát huy thế mạnh phim bí ẩn/giật gân của mình khi trình làng Sadako DX: Thao túng (2/12) và Cuộc diễu hành thầm lặng (9/12). Nếu Sadako DX thu hút truyền thông nhờ cốt truyện hấp dẫn về lời nguyền chết chóc, thì Cuộc diễu hành thầm lặng cũng được đông đảo khán giả mong chờ vì được chuyển thể từ tác phẩm trinh thám của nhà văn lừng danh Higashino Keigo.

Ngoài ra, một số thị trường điện ảnh khác trong khu vực châu Á đều trung thành với thể loại kinh dị vốn là món ăn tinh thần không thể thiếu dịp cuối năm. Xâm chiếm vật chủ (Thái Lan) ấn định lịch chiếu vào ngày 2/12 và Jailangkung: Búp bê gọi hồn (Indonesia) ra rạp chỉ một tuần sau đó.

Avatar 2 cùng nhiều phim ngoại sẽ là thách thức lớn cho sự trở lại của điện ảnh nội địa. Ảnh: 20th Century Studios.

Cuối cùng, ông lớn Hollywood mới thực sự là người nắm giữ thế cờ mùa phim cuối năm này.

Phi vụ nửa đêm và Đêm hung tàn cùng nhau ra mắt tại thời điểm đầu tháng và xuất hiện chễm chệ trên danh mục ưa thích của các rạp chiếu. Với sự góp mặt của ngôi sao David Harbourtrong vai chính, Đêm hung tàn mang tới câu chuyện hành động đẫm máu giữa ông già Noel và một biệt đội lính đánh thuê.

Trong khi đó, Phi vụ nửa đêm là phim điện ảnh tương tác đầu tiên công chiếu ở Việt Nam. Tác phẩm có tổng cộng 180 lựa chọn tương ứng với 90 tình huống và 7 cái kết khác nhau. Khán giả tại rạp được sử dụng điện thoại kết nối và đưa ra quyết định của riêng mình. Bộ phim sẽ diễn ra theo ý kiến số đông và dẫn tới những kết cục tương ứng.

Ngoài thể loại hành động/giật gân, kinh đô điện ảnh của thế giới còn cho ra mắt phim tiểu sử I wanna dance with somebody (23/12) tri ân cố Diva Whitney Houston, chủ nhân loạt hit đình đám như I Have Nothing hay I Will Always Love You... Bên cạnh đó là tác phẩm hoạt hình Mèo đi hia: Điều ước cuối cùng (30/12), đa dạng hóa lựa chọn trải nghiệm và phân khúc khán giả.

Đặc biệt nhất Avatar: The Way of Water (16/12) của đạo diễn lừng danh James Cameron được đánh giá là siêu bom tấn lớn nhất năm nay. Sau khoảng thời gian thai nghén đã quá lâu, phần tiếp theo của bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại chính thức tái xuất, dự kiến thống trị các rạp chiếu trên toàn cầu.

Được đầu tư với kinh phí “khủng” lên tới 350 – 400 triệu USD , Avatar 2 mang tham vọng đem thời hưng thịnh đã mất sau đại dịch Covid-19 của Hollywood quay trở lại. Tác phẩm khoa học viễn tưởng kể tiếp câu chuyện phần đầu tiên về gia đình Jake Sully và Neytiri trên hành tinh Pandora. Với kịch bản hấp dẫn và dàn diễn viên hùng hậu, dự án được kỳ vọng sẽ mang tới trải nghiệm mới mẻ, thỏa mãn sự mong chờ của nhiều thế hệ khán giả.