Đừng dịch bánh chưng là 'Chung cake'

Cake trong tiếng Anh thường dùng để chỉ các loại bánh ngọt, cách gọi "Chung cake" sẽ khiến nhiều người hiểu nhầm bánh chưng là bánh có vị ngọt.

Savory sticky rice cake /ˈseɪ.vər.i ˈstɪk.i raɪs keɪk/ (danh từ): Bánh chưng







Định nghĩa:

Bánh chưng là món ăn truyền thống của người Việt và luôn xuất hiện trong mâm cỗ ngày Tết Nguyên đán. Bánh được làm từ gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, bên ngoài bọc bằng lá dong hoặc lá chuối và buộc cố định bằng lạt giang.

Khi học ở bậc phổ thông, phần lớn học sinh được dạy cách dịch bánh chưng sang tiếng Anh là "Chung cake". Tuy nhiên, cách dịch này chưa hoàn toàn chính xác.

Theo Cambridge Dictionary, cake là món ăn ngọt được làm từ hỗn hợp bột mì, trứng, chất béo và đường. Do đó, nếu dịch bánh chưng là "Chung cake", người nước ngoài dễ hiểu nhầm bánh chưng là một loại bánh ngọt được làm từ bột mì, trứng, đường.

Khi diễn đạt trong tiếng Anh, chúng ta có thể giữ nguyên tên gọi là "banh chung" hoặc dịch là savory sticky rice cake để người nước ngoài hiểu bánh chưng là một loại bánh mặn được làm từ gạo nếp.

Ứng dụng của savory sticky rice cake trong tiếng Anh:

- When Tet around the corner, we prepared special Tet foods such as savory sticky rice cake and spring roll.

Dịch: Những ngày cận Tết, chúng tôi chuẩn bị các món ăn Tết đặc biệt như bánh chưng và nem rán.

- Vietnamese people prepare savory sticky rice cake (banh chung) and use them as special offerings to their ancestors.

Dịch: Người Việt Nam nấu bánh chưng để thờ cúng tổ tiên.