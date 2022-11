Dùng 'dench' để khen cho ấn tượng

Tác giả của từ dench là một rapper người Anh. Từ này dần lan rộng trên mạng và trở thành một từ lóng được yêu thích.

Dench /dentʃ/ (tính từ): Hấp dẫn, ấn tượng.

Định nghĩa:

Theo Macmillan Dictionary, dench là từ được dùng để khen ai đó hoặc một điều gì đó rất thú vị, ấn tượng, hấp dẫn.

Rapper người Anh Lethal Bizzle là người sáng tạo ra cách dùng dench để khen ngợi.

Năm 2012, anh đã dùng từ này khi chơi FIFA cùng cầu thủ bóng đá Emmanuel Frimpong. Cả hai cùng nhau đưa ra những câu cảm thán như "what a dench goal" (tạm dịch: Bàn thắng này chất quá).

Sau đó, nam rapper bắt đầu đưa cách nói này lên mạng xã hội và dần được dân mạng đón nhận và sử dụng như một trào lưu mới mẻ.

Ứng dụng của dench trong tiếng Anh:

- This could be a huge opportunity for him to cement his dench status in this team.

Dịch: Đây có thể là cơ hội lớn để anh ta củng cố vị thế nổi trội của mình trong đội.

- Wow, you look totally dench in that outfit.

Dịch: Chà, trông bạn rất ấn tượng khi diện bộ trang phục này đấy.