Đừng 'deadname' nếu không muốn bị chỉ trích

Deadname là một hành động bất lịch sự, khiến người khác tổn thương và có thể đẩy họ vào nguy cơ bị bắt nạt, phân biệt đối xử.

Deadname /ˈded.neɪm/ (động từ): Gọi tên cũ của người chuyển giới; (danh từ): Cái tên chết.

Định nghĩa:

Deadname được định nghĩa là hành động (cố ý hoặc vô tình) nhắc đến tên cũ của người chuyển giới. Tên cũ thường là tên khai sinh của họ trước khi chuyển giới.

Việc gọi người khác bằng cái tên chết có thể xảy ra ở mọi nơi trong cuộc sống của người chuyển giới, từ các mối quan hệ cá nhân, lớp học, nơi làm việc.

Deadname bắt đầu được sử dụng trên các trang mạng từ năm 2012. Đến năm 2015, thuật ngữ này bắt đầu phổ biến và nổi lên như một hiện tượng khi một số người nổi tiếng đề cập trong những câu chuyện của họ, điển hình là ngôi sao truyền hình Mỹ Caitlyn Marie Jenner.

Gọi người chuyển giới bằng "cái tên chết" là hành động bất lịch sự, thể hiện bạn không tôn trọng đối phương hoặc không tôn trọng việc họ nỗ lực để được sống đúng con người thật của mình.

Deadname khiến người chuyển giới tổn thương, thậm chí khiến họ bị quấy rối và phân biệt đối xử nặng nề hơn.

Một khảo sát về người chuyển giới tại Mỹ năm 2015 của Trung tâm Quốc gia về Bình đẳng Chuyển giới cho thấy 46% người chuyển giới từng bị quấy rối bằng lời nói, 9% bị tấn công thể xác chỉ vì họ là người chuyển giới.

Không ít người bị phân biệt đối xử khi làm việc và tìm mua/thuê nhà. 30% người làm khảo sát cho biết họ từng không có nơi ở vì là người chuyển giới và 30% khác cho biết họ bị phân biệt đối xử ở nơi làm việc hoặc khi đi tìm việc.

Ứng dụng của deadname trong tiếng Anh:

- When a person is deadnamed, it not only outs them but can also put them in a potentially dangerous situation.

Dịch: Khi ai đó bị gọi bằng cái tên chết, điều đó không chỉ làm lộ bí mật của họ mà còn đẩy họ vào tình huống nguy hiểm tiềm ẩn.

- Many trans people will go to great lengths to prevent people from finding out their deadnames.

Dịch: Nhiều người chuyển giới tìm mọi cách để ngăn người khác tìm ra cái tên chết của họ.