Dùng dao truy sát 3 người trong đêm rồi bỏ trốn

Lượng ở Thanh Hóa dùng dao chém một người tử vong và 2 nạn nhân bị thương rồi bỏ trốn. Công an đang truy tìm nghi phạm.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 22h30 ngày 9/6, tại làng Đô Sơn, xã Thạch Lập, huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa.

Lê Văn Lượng. Ảnh: Công an cung cấp.

Theo Công an huyện Ngọc Lặc, khi đó, Lê Văn Lượng (38 tuổi, trú làng Đô Sơn) dùng dao chém vợ chồng hàng xóm là anh Phạm Văn Mạnh (38 tuổi) và chị Phạm Thị Hơn (34 tuổi).

Lượng tiếp tục tìm sang nhà người đàn ông 54 tuổi ở cùng thôn chém người này. Ba nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, sau đó chị Hơn tử vong.

Gây án xong, Lượng bỏ trốn khỏi địa phương. Trong đêm, công an đã đến khám nghiệm hiện trường và trưng cầu giám định pháp y.

Hiện Công an huyện Ngọc Lặc phối hợp với đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thanh Hóa cùng lực lượng chức năng các huyện truy bắt nghi phạm.

Sáng nay, Công an tỉnh Thanh Hóa phát thông báo đề nghị người dân trên địa bàn nâng cao ý thức cảnh giác. Cơ quan này cũng đề nghị nếu phát hiện Lê Văn Lượng, thì báo ngay cơ quan công an nơi gần nhất hoặc liên hệ công an tỉnh qua số điện thoại đường dây nóng 02373.725.725.