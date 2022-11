Dùng dao giết hàng xóm, người đàn ông lãnh án hơn 16 năm tù

Thái Văn Hậu nhận mức án hơn 16 năm tù giam về hành vi dùng dao chém chết hàng xóm.

Ngày 9/11, Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thái Văn Hậu (40 tuổi, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) mức án hơn 16 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 22h ngày 2/6, sau khi đi uống rượu về nhà, Thái Văn Hậu xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị L.T.H. (45 tuổi). Lúc này, anh H.X.D. (29 tuổi, trú cùng xã) điều khiển môtô đi ngang qua nhà Hậu.

Thấy Hậu đang đuổi đánh chị H. nên D. dừng xe trước cổng và vào can ngăn. Quá trình can ngăn, cả hai xảy ra giằng co, anh D. bị Hậu đánh vào vùng ngực, sau đó Hậu chạy vào trong nhà lấy con dao đuổi chém đối phương.

Thái Văn Hậu tại tòa. Ảnh: CTV.

Anh D. điều khiển môtô chạy trốn, Hậu tiếp tục cầm dao đi đến khu vực nghĩa trang thôn Trung Thành (xã Điền Mỹ) tìm anh D., nhưng không thấy.

Trong cơn bực tức, Hậu đi đến nhà ông H.X.L.(72 tuổi, bố đẻ của anh D.) để tìm anh D. Lúc này trong nhà chỉ có ông L. đang ngồi xem tivi và vợ của ông L. đang ngồi chơi với cháu ở giường.

Bực tức vì không tìm thấy D., Hậu cầm dao chém ông L. khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Hậu vứt hung khí xuống sông Ngàn Sâu và về trốn trong nhà. Đến rạng sáng 3/6, Hậu bị lực lượng chức năng khống chế, bắt giữ khẩn cấp.