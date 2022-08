Dừng đám cưới vì môi bị biến dạng do tiêm filler

Emma Griffin phải tạm dừng kế hoạch tổ chức đám cưới sau khi tiêm chất làm đầy. Môi của cô bị biến dạng.

New York Post đưa tin Emma Griffin, 40 tuổi, hiện sinh sống và làm việc tại Anh, đang dừng kế hoạch tổ chức đám cưới do sự cố khi đi làm đẹp. Cô cảm thấy kinh hoàng khi bị sưng môi do tiêm chất làm đầy.

Sự việc xảy ra tại một viện thẩm mỹ ở Nottinghamshire, Anh vào tháng 2/2019. Emma Griffin nhận định một học viên của viện thẩm mỹ đã sử dụng quá nhiều chất làm đầy khiến đôi môi nhìn to hơn kích cỡ mong muốn. Trước đó, cô chưa từng sử dụng bất kỳ dịch vụ làm đẹp nào của thẩm mỹ viện này.

Môi của Emma Griffin bị sưng sau khi tiêm filler (ảnh trái). Cô mất gần 4 năm để đôi môi nhìn bình thường (ảnh phải). Ảnh: NYPost.

Sau khi gặp phải sự cố khi đi làm đẹp, Emma Griffin đã đeo khẩu trang suốt thời gian dài. Người tiêm chất làm đầy cho biết vết sưng tấy sẽ giảm. Tuy nhiên, Emma Griffin khẳng định điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Cô cũng là một học viên đang làm việc tại viện thẩm mỹ. Bởi vậy, Griffin biết rõ tình trạng môi của mình.

"Bạn không thể nhìn thấy rõ răng của tôi do vết sưng. Sự cố này ảnh hưởng đến sự tự tin và cuộc sống của tôi", Emma Griffin nói.

Trong thời điểm bị sưng môi, Emma Griffin đã tạm hoãn kế hoạch tổ chức đám cưới. Cô cảm thấy không thể mặc váy cưới khi đôi môi sưng phồng. Bạn trai của Emma Griffin cầu hôn cô vào tháng 12/2020. Tuy nhiên, phải đến tháng 7/2022, 18 tháng sau khi đính hôn, Emma Griffin mới có thể tổ chức hôn lễ.

18 tháng sau khi đính hôn, Emma Griffin mới có thể tổ chức hôn lễ. Ảnh: NYPost.

Trong tháng 3/2022, Emma Griffin đã cố gắng làm tan chất làm đầy môi. Cô phải sử dụng 3 ml chất hòa tan trong suốt 36 giờ để cứu vãn hình dáng đôi môi.

Hiện tại, Emma Griffin vẫn phải tiêm chất làm đầy hàng năm để giữ cấu trúc môi. Chất làm đầy trước đó quá nhiều đã khiến môi bị căng. Ngoài ra, Emma Griffin duy trì việc đi xăm môi hàng năm để giữ môi không bị mất sắc tố, hạn chế tình trạng tạo ra các mảng trắng.

Sau sự việc, Emma Griffin khuyên phụ nữ hãy cẩn thận trước khi tiêm môi. Cô nhấn mạnh việc phái đẹp cần tìm hiểu kỹ về người làm và lượng filler sẽ được tiêm vào môi.