Dùng chung tài khoản Netflix có thể bị chặn nếu không cùng nhà

Netflix đang thử nghiệm chặn chia sẻ tài khoản với một số người dùng. Công ty này vẫn chưa đưa ra thông báo về việc sẽ áp dụng trên diện rộng.

Theo CNBC, Netflix đang thử nghiệm chính sách mới, chỉ cho phép những người sống chung một gia đình được chia sẻ tài khoản với nhau.

“Nếu không sống chung với chủ sở hữu của tài khoản này, bạn cần có tài khoản riêng của mình để tiếp tục sử dụng”, một số người dùng nhận thông báo từ Netflix.

Để tiếp tục, người dùng cần phải xác minh tài khoản bằng email hoặc đoạn mã được gửi đến số điện thoại của chủ tài khoản. Nếu không xác minh được, người dùng phải mua tài khoản riêng để sử dụng.

Theo đại diện Netflix, mỗi năm công ty có hàng trăm cuộc thử nghiệm đối với một số khách hàng nhất định. Công ty này vẫn chưa đưa ra thông báo về việc sẽ áp dụng thử nghiệm trên diện rộng.

Một số người dùng nhận được thông báo chặn chia sẻ tài khoản Netflix. Ảnh: The Streameble.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Magid, có khoảng 33% người dùng Netflix chia sẻ mật khẩu của họ với ít nhất một người khác. Tháng 10/2019, ông Greg Peters, Giám đốc sản phẩm của Netflix, cho biết đã theo dõi về việc người dùng chia sẻ mật khẩu cho nhau nhưng chưa có kế hoạch can thiệp.

Theo CNBC, nguyên nhân Netflix không can thiệp vào việc chia sẻ tài khoản từ trước do ứng dụng này đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về số lượng người đăng ký và giá cổ phiếu của công ty đã bù đắp cho những lỗ hổng trên. Tuy nhiên, điều này đã thay đổi khi công ty ngày càng cạnh tranh với nhiều ứng dụng như Disney Plus, Apple TV Plus hay HBO Max.

Tại Việt Nam, Netflix cung cấp dịch vụ với giá dao động 70.000-260.000 đồng/tháng. Trong đó, gói cao cấp nhất 260.000 đồng cho phép 4 người sử dụng, xem trên smartphone, máy tính bảng, máy tính và TV, chất lượng 4K.

Netflix từng triển khai chương trình dùng thử miễn phí một tháng cho người dùng đăng ký tài khoản và nhập thông tin thanh toán. Đến nay, Netflix đã hủy chương trình đăng ký miễn phí một tháng này tại thị trường Việt Nam.

Hiện tại, người dùng Việt Nam cho biết vẫn chưa nhận thông báo chặn chia sẻ tài khoản từ Netflix. Tuy nhiên, tác động từ chính sách này có thể ảnh hưởng đến một bộ phận không nhỏ người dùng Netflix tại Việt Nam nếu họ tham gia các group chia sẻ tài khoản giá rẻ trên Facebook và sống cách xa nhau.