Đừng chạy theo 'hustle culture'

Những người phản đối "hustle culture" sẽ "quiet quitting" để thiết lập ranh giới, cân bằng công việc và cuộc sống

Hustle culture /ˈhʌs.əlˈkʌl.tʃər/ (danh từ): Văn hóa hối hả.

Định nghĩa:

Hustle culture đề cập suy nghĩ rằng nhân viên phải làm việc nhiều hơn mức bình thường để thăng tiến trong công việc. Đôi khi, hustle culture còn được gọi là grind culture (văn hóa nghiền nát) hoặc burnout culture (văn hóa kiệt sức).

Văn hóa hối hả khuyến khích nhân viên làm thêm giờ và phải hoàn thành công việc với tốc độ nhanh hơn. Những người theo đuổi những văn hóa này có thể nghĩ về công việc dù đang trong thời gian nghỉ ngơi. Ngược lại, những người phản đối "hustle culture" sẽ "quiet quitting" (âm thầm nghỉ việc) để thiết lập ranh giới, cân bằng công việc và cuộc sống.

Khi Covid-19 bùng phát, văn hóa hối hả bị kìm hãm do nhiều người bắt đầu quan tâm đến việc nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khi cuộc sống trở lại bình thường, văn hóa độc hại này được khôi phục và khiến nhiều người chạy theo sự hối hả của công việc.

Fatmata Kamara, chuyên gia cố vấn sức khỏe tâm thần tại tập đoàn Bupa UK, nói với Stylist Magazine rằng kiệt sức, căng thẳng, mệt mỏi là những hậu quả do văn hóa hối hả để lại. Sự hối hả giúp bạn có thêm động lực phấn đấu trong công việc và cuộc sống, nhưng bạn phải chậm lại và biết tận hưởng để tránh kiệt sức.

Theo bà Kamara, những người theo đuổi văn hóa hối hả thường có những thói quen sau:

- Làm việc quá sức.

- Trì hoãn giấc ngủ.

- Thích so sánh với người khác.

- Không quan tâm thời gian hoặc các sở thích của bản thân.

- Đặt ra những kỳ vọng thiếu thực tế.

Ứng dụng của hustle culture trong tiếng Anh:

- Hustle culture places emphasis on spending most of your day focusing on work and achieving your career goals.

Dịch: Văn hóa hối hả đề cập việc bạn dành phần lớn thời gian trong ngày để tập trung vào công việc và đạt các mục tiêu nghề nghiệp.

- One of the most toxic parts of hustle culture is its encouragement of competition and comparison.

Dịch: Một trong những điều độc hại nhất của văn hóa hối hả là khuyến khích cạnh tranh và so sánh.