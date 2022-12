Đừng chạy Messi, tôi sẽ làm điều đó thay anh

Goal dẫn lời Zabaleta: "Alvarez chơi bên cạnh Messi trên hàng công Argentina. Chúng ta sẽ có cảm giác như Alvarez đang bảo rằng 'Messi, đừng chạy. Tôi sẽ làm điều đó thay anh'. Bạn cần cá tính hy sinh để làm được như vậy. Alvarez đã khởi đầu World Cup 2022 từ băng ghế dự bị nhưng khi được trao cơ hội, cậu ấy đã nắm bắt được, đã chơi xuất sắc".

6 trận đã qua tại World Cup, người hâm mộ nhiều lần chứng kiến Messi đi bộ trên sân, ít đóng góp vào các tình huống phòng ngự của đội trong khi đồng đội xung quanh anh "chạy như máy". Giới chuyên môn tin rằng đó là sự hy sinh từ các cầu thủ Argentina để người đội trưởng của họ giữ gìn thể lực và tỏa sáng trong những thời khắc quyết định.

Chính Messi cũng thừa nhận sự hy sinh của các đồng đội, đặc biệt là Alvarez. Sau trận bán kết với Croatia, "El Pulga" chia sẻ: "Không ai có thể tưởng tượng được những gì Alvarez đã làm và tầm quan trọng của cậu ấy lớn thế nào. Những đóng góp của cậu ấy cho Argentina thực sự ấn tượng".

Ở trận đầu tiên World Cup 2022, người được HLV Lionel Scaloni tin tưởng giao suất đá chính ở vị trí tiền đạo mũi nhọn là Lautaro Martinez. Sau đó, Alvarez bất ngờ được trao cơ hội và thể hiện xuất sắc. Đến thời điểm này, Alvarez đã có 4 pha lập công ở World Cup 2022. Trong chiến thắng 3-0 trước Croatia, anh lập một cú đúp và mang về quả phạt đền, dẫn đến bàn mở tỷ số của Messi.

Nhờ đó, Alvarez được Sofasocre chấm 8,5 điểm và vào đội hình hay nhất bán kết World Cup 2022. Lúc này, cầu thủ thuộc biên chế Man City là một trong những nhân tố không thể thiếu của Argentina bên cạnh Lionel Messi hay Rodrigo De Paul.

Trận chung kết giữa Argentina và Pháp sẽ diễn ra lúc 22h ngày 18/12 (giờ Hà Nội). Ở lần đối đầu gần nhất (vòng 1/8 World Cup 2018), đại diện Nam Mỹ nhận thất bại 3-4.

