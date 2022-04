Dùng bẫy điện diệt chuột gây chết người

Nguyễn Thanh Tuyến (30 tuổi, ở An Giang) giăng điện ở ruộng lúa nhằm diệt chuột nhưng vô tình gây ra cái chết cho hàng xóm.

Ngày 1/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang, tổ chức thực nghiệm điều tra vụ giết người xảy tại ấp Bắc Đai, xã Nhơn Hội, huyện An Phú.

Trước sự chứng kiến của cơ quan tố tụng, bị can Nguyễn Thanh Tuyến (30 tuổi, ở địa phương) đã tái diễn lại quá trình phạm tội. Tuyến trước đó đã bị cảnh sát khởi tố, bắt tạm giam về tội Giết người.

Cảnh sát thực nghiệm điều tra tại hiện trường xảy ra vụ án. Ảnh: Tiến Tầm.

Theo kết quả điều tra, chiều 28/1, Tuyến giăng dây chì trên ruộng lúa sau đó câu điện vào nhằm mục đích diệt chuột.

Tối cùng ngày, Nguyễn Văn Phúc (38 tuổi, ở địa phương) đi bắt cá ngang phần ruộng lúa của Tuyến, vô tình đạp lên đường dây nên bị điện giật dẫn đến tử vong.

Tuyến phát hiện sự việc, đã ôm thi thể nạn nhân mang đi giấu, thu dọn hiện trường xong và về nhà ngủ.

Sáng hôm sau, Tuyến thấy gia đình nạn nhân đi tìm nên chỉ nơi giấu thi thể và đến cảnh sát đầu thú.