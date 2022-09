Dừng bán tháo, VN-Index vẫn giảm điểm

Thị trường có pha đảo chiều quan trọng vào buổi chiều khi nhà đầu tư tự tin mua vào, chỉ số chính thu hẹp đà rơi khi chỉ còn giảm hơn 7,6 điểm.

Thị trường chứng khoán trong nước mở cửa phiên 14/9 dưới áp lực rất lớn từ thị trường quốc tế, nhất là chứng khoán Mỹ tối hôm qua bị bán tháo dữ dội sau khi cơ quan quản lý công bố lạm phát tháng 8 cao hơn dự kiến, làm dấy lên lo lắng về một đợt tăng lãi suất mạnh.

Chứng khoán châu Á cũng đỏ lửa trong phiên hôm nay với các thị trường dẫn đầu như Nikkei 225 của Nhật lao dốc gần 2,8%, Úc mất hơn 2,5% giá trị, Hang Seng rơi gần 2,5% hay Kospi của Hàn Quốc giảm trên 1,5%...

Chứng khoán Việt Nam khi mở cửa cũng ghi nhận áp lực bán rất lớn khi VN-Index lao thẳng đứng trong phiên ATO. Chỉ số thậm chí có thời điểm đánh mất mốc 1.230 điểm.

Tuy nhiên, áp lực nhanh chóng qua đi khi tâm lý nhà đầu tư bình tĩnh trở lại, lực mua nhập cuộc nhiều hơn giúp chỉ số sớm lấy lại cân bằng và thu hẹp mới giảm so với đầu ngày.

Kết phiên, VN-Index chỉ còn ghi nhận mức giảm 7,63 điểm (-0,61%) xuống 1.230,77 điểm. HNX-Index cũng cải thiện khi còn giảm 2,17 điểm (-0,77%) về 279,42 điểm và UPCoM-Index giảm nhẹ.

VN-Index hồi phục ấn tượng sau thời điểm lao dốc khi mở cửa phiên sáng 14/9. Đồ thị: TradingView.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn gây tác động tiêu cực nhất đến thị trường. Trong đó rổ lớn nhất VN30 ghi nhận mức giảm 11,6 điểm (-0,91%) với 24 mã giảm, 4 mã đứng giá và chỉ có 2 mã có được sắc xanh.

Xét cụ thể, mã SAB của Sabeco là tác nhân lớn nhất kéo thị trường đi lùi trong phiên khi giảm giá 3,7% về 184.000 đồng. Một mã tiêu dùng khác là VNM của Vinamilk cũng rơi 2,2% còn 74.000 đồng.

Sắc đỏ hiện diện ở phần lớn các cổ phiếu vốn hóa lớn khác có thể kể đến như GAS giảm 1,5%, MSN mất 1,8%, PDR và PLX cùng rơi 1,7%, bộ đôi VIC và VHM cũng đi lùi hơn 1% trong phiên.

Top cổ phiếu có tác động lớn nhất. Nguồn: FireAnt.

Dù vậy thị trường bất ngờ được kéo lại với nhiều cái tên đáng chú ý. Đi ngược với sắc đỏ hàng loạt của nhóm ngân hàng thì EIB của Eximbank nổi trội với mức tăng hết biên độ lên 33.050 đồng và thậm chí còn dư mua trần hơn 221.000 cổ phiếu. Đây là mã có lực kéo tốt nhất cho chỉ số chung.

Cổ phiếu HAG của ông lớn chăn nuôi HAGL cũng bất ngờ leo từ giá đỏ lên mức trần tại 13.700 đồng. Công ty vừa thông báo kết quả tích cực khi lãi thêm 123 tỷ đồng trong tháng 8.

Cổ phiếu bất động sản cũng diễn biến khá tích cực với xu hướng tăng ở nhóm công ty tầm trung. Trong đó DXG của Đất Xanh bứt phá mạnh nhất 5,5% lên 26.000 đồng, cổ phiếu xây dựng VCG tăng 5,2% hay cổ phiếu khu công nghiệp VGC của Viglacera có thêm 3%.

Dù không có áp lực bán tháo lớn nhưng xu hướng giảm điểm vẫn là chủ đạo với sắc đỏ áp đảo. Toàn sàn có 590 mã giảm giá, 297 mã tăng giá và 213 mã đi ngang.

Thanh khoản thị trường có phần cải thiện so với mức thấp hồi đầu tuần do áp lực bán, tổng giá trị giao dịch đạt 16.753 tỷ đồng . Trong đó giá trị khớp lệnh sàn HoSE tăng 34% so với mức thấp hôm qua lên 13.593 tỷ đồng .