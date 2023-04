Dùng 10 tấn sữa đặc hết hạn để sản xuất kem sữa dừa

Dùng nguyên liệu là sữa đặc quá hạn sử dụng để sản xuất hàng nghìn cây kem, chủ một công ty tại huyện Thanh Trì, Hà Nội bán ra thị trường với giá chỉ 1.800 đồng/cây kem thành phẩm.

Thông tin từ Tổng cục Quản lý thị trường (QLTT) cho biết ngày 25/4, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Cục QLTT TP Hà Nội và Ban chỉ đạo 389 huyện Thanh Trì, Đội QLTT số 7 đã chủ trì, phối hợp với Công an huyện Thanh Trì tiến hành kiểm tra Công ty CP Đầu tư Thương mại và sản xuất Tràng Tiền số 10 (huyện Thanh Trì, TP Hà Nội).

Kết quả, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ gần 9.400 hộp kem sữa đặc do nước ngoài sản xuất quá hạn sử dụng (tương đương gần 10 tấn) cùng 30.000 cây kem thành phẩm trên bao bì ghi "Công ty CP Đầu tư Thương mại và sản xuất Tràng Tiền số 10".

Làm việc với lực lượng chức năng, Giám đốc công ty cho biết số hàng trên được bà mua về để làm nguyên liệu sản xuất, đối với số kem thành phẩm lực lượng chức năng đang kiểm đếm vừa được sản xuất trong ngày và được sản xuất từ lô kem sữa hết hạn sử dụng.

Chủ công ty này cho biết đối với mỗi que kem thành phẩm được cơ sở bán ra với giá 1.800 đồng/cây. Đoàn kiểm tra đã tiến hành tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm gồm: 9.360 hộp (1 kg/hộp) tương đương 9,36 tấn; 30.000 cây kem thành phẩm. Tổng trị giá lô hàng khoảng 360 triệu đồng.

Cơ sở sản xuất kem từ gần 10 tấn nguyên liệu quá hạn sử dụng. Ảnh: DMS.

Trước đó, Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm đã ban hành kế hoạch triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” với chủ đề “Đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”. Thời gian triển khai từ ngày 15/4 đến 15/5 trên phạm vi toàn quốc.

Theo đó, cơ quan chức năng sẽ tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.

Mới đây nhất, ngày 24/4, Đội QLTT số 17 - Cục QLTT TP Hà Nội đã phối hợp với lực lượng công an phát hiện, tạm giữ tại 840 kg trứng non gia cầm, 40 kg nầm động vật... tại một cơ sở tại huyện Phúc Thọ. Tất cả là hàng đông lạnh, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có kiểm dịch động vật, có hiện tượng bốc mùi khó chịu.

Lãnh đạo Cục QLTT TP Hà Nội nhấn mạnh trong tháng hành động vì an toàn thực phẩm, QLTT TP sẽ tập trung kiểm tra, rà soát các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh các mặt hàng thực phẩm chế biến, bao gói sẵn, các mặt hàng thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương như rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo...