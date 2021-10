‘Dune’ đứng đầu phòng vé Bắc Mỹ

Bộ phim kinh phí lớn đã chính thức phát hành tại thị trường Bắc Mỹ. Trong tuần đầu, phim ghi nhận kết quả tích cực.

Theo dữ liệu từ Box Office Mojo, bom tấn khoa học viễn tưởng Dune đã thu 40,1 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ sau ba ngày khởi chiếu. Đây là kết quả vượt ngoài mong đợi vì trước đó, Dune được các chuyên gia dự đoán sẽ thu khoảng 30- 35 triệu USD trong dịp cuối tuần đầu tiên tại Bắc Mỹ. Tại quê nhà, phim được phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ xem video trực tuyến HBO Max.

Dune đã khởi chiếu tại 4.125 cụm rạp trên toàn Bắc Mỹ, thu trung bình 9.721 USD tại mỗi điểm. Doanh thu từ các thị trường quốc tế của tác phẩm hiện đã vượt 180 triệu USD sau nhiều tuần. Tổng số tiền Dune kiếm được từ phòng vé toàn thế giới là 220,7 triệu USD .

Dune (2021) của đạo diễn Denis Villenueve là lần thứ hai nguyên tác tiểu thuyết cùng tên của Frank Herbert được đưa lên màn ảnh rộng. Ảnh: Warner Bros.

Với riêng Warner Bros., Dune là tác phẩm do hãng phát hành song song tại rạp và dịch vụ trực tuyến có doanh thu sau ba ngày mở màn tại Bắc Mỹ cao nhất năm 2021. Ở định dạng IMAX, Dune đã kiếm về 9 triệu USD tại riêng Bắc Mỹ. Hiện, các thống kê về lượt người xem Dune trên dịch vụ HBO Max chưa được công bố.

Xếp vị trí thứ hai trên bảng tổng sắp là Halloween Kills với 14,5 triệu USD . Trong cuối tuần thứ hai, doanh thu bộ phim kinh dị của hãng Universal giảm 70,7% so với tuần trước đó. Phim thu tổng cộng 73,1 triệu USD từ Bắc Mỹ và 17,8 triệu USD ở các thị trường quốc tế. Doanh thu toàn cầu của phim là 90,9 triệu USD . Tương tự Dune, Halloween Kills cũng được phát hành song song tại rạp và trên dịch vụ trực tuyến.

Sau 21 ngày trụ rạp, No Time to Die tụt xuống vị trí thứ ba tại Bắc Mỹ. Phim kiếm thêm 11,9 triệu USD tại quê nhà, giảm 50% so với cuối tuần trước. Con số đưa doanh thu toàn cầu của No Time to Die vượt mốc nửa tỷ USD ( 525,7 triệu USD ). Con số còn tiếp tục tăng mạnh khi bộ phim chính thức phát hành tại Trung Quốc cuối tuần sau.

No Time to Die là bộ phim thứ 25 về điệp viên James Bond. Ảnh: MGM.

Phim siêu anh hùng Venom: Let There Be Carnage xếp thứ tư với 9,1 triệu USD từ phòng vé Bắc Mỹ. Con số nâng doanh thu nội địa của bom tấn siêu anh hùng lên 181,8 triệu USD sau một tháng. Tại thị trường quốc tế, phim đã thu 170,6 triệu USD . Tổng doanh thu toàn cầu của Let There Be Carnage là 352,4 triệu USD .