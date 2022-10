Dumbphone chưa bị lãng quên

Không ít người Mỹ dùng dumbphone do vấn đề kinh tế nhưng một số chọn mua vì khả năng "ngắt kết nối" với thế giới.

Dumbphone /ˈdʌm.fəʊn/ (danh từ): Điện thoại cục gạch.

Định nghĩa:

Dumbphone được định nghĩa là kiểu điện thoại cơ bản, không có các tính năng nâng cao thường thấy trên điện thoại thông minh như Internet, trình duyệt, email...

Theo Merriam-Webster Dictionary, thuật ngữ dumbphone lần đầu được sử dụng vào năm 1997. Khi điện thoại thông minh (smartphone) ra đời và được cải tiến theo từng năm, điện thoại cục gạch mất chỗ đứng trên thị trường vì thiếu những tính năng cần thiết cho cuộc sống hiện đại.

Forrester Research cho biết khoảng 30% người ở Mỹ vẫn dùng điện thoại cục gạch vì thu nhập thấp. Những người này nói rằng họ chọn loại điện thoại đời cũ vì kinh tế khó khăn, không thể mua điện thoại theo sở thích.

Tuy nhiên, một số người vẫn chọn dùng điện thoại cục gạch để "ngắt kết nối" với thế giới. Ví dụ, Beja, một nghệ sĩ 34 tuổi ở Oakland (Mỹ), cho biết điện thoại cục gạch đã giúp cô rời xa văn hóa kết nối. Cô ít khi đọc email và không muốn lãng phí thời gian để lướt mạng xã hội.

Ứng dụng của dumbphone trong tiếng Anh:

- The phone was marketed as a very smartphone at dumbphone prices.

Dịch: Chiếc điện thoại này được bày bán trên thị trường như một chiếc điện thoại thông minh nhưng ngang giá điện thoại cục gạch.

- Security and privacy offer more reasons to consider a dumbphone.

Dịch: Vấn đề bảo mật và quyền riêng tư khiến chúng ta có thể lý do để cân nhắc mua điện thoại cục gạch.