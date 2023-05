Dulux và hành trình 20 năm kiến tạo 'Xu hướng Màu sắc' cho thế giới

Hành trình 20 năm kiến tạo “Xu hướng Màu sắc” (ColourFutures) của Dulux đến từ AkzoNobel, bắt đầu bằng cuộc gặp gỡ đầy cảm hứng giữa những chuyên gia về màu sắc và thiết kế.

Màn gặp gỡ tại Trung tâm Mỹ thuật Toàn cầu của AkzoNobel tại Hà Lan đã mở ra một cuộc cách mạng về màu sắc. Từ đây, mỗi sắc màu mang theo một câu chuyện riêng, không chỉ đi vào không gian sống, mà còn khơi nguồn cảm hứng sáng tạo nghệ thuật và phong cách.

Cảm hứng thời đại từ câu chuyện 20 năm ColourFutures

Nhắc tới Dulux đến từ AkzoNobel, người dùng sẽ liên tưởng tới những xu hướng màu sắc chủ đạo của năm, có thể kể câu chuyện đang diễn ra trên thế giới, phản ánh tinh thần của thời đại. “Màu của năm” được Dulux công bố thường niên, mang theo nỗ lực nghiên cứu của đội ngũ chuyên gia tinh tuyển, kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia, nhà nghiên cứu mỹ học… trên toàn cầu.

Các chuyên gia tại Trung tâm Mỹ thuật Toàn cầu của AkzoNobel thảo luận để tìm ra “Màu của năm”.

Suốt 20 năm qua, ngôn ngữ của màu sắc đóng vai trò hợp nhất, để họ cùng nhau cô đọng những câu chuyện đầy cảm hứng, tái hiện nhịp vận động biến chuyển của thời đại.

Dulux đã bắt đầu hành trình kiến tạo “Xu hướng Màu sắc” (ColourFutures) không ngừng nghỉ từ 2004, bắt đầu bằng màu Xanh Ngọc Lam. Năm 2008 - cao điểm khủng hoảng kinh tế, màu Ginger Ale cân bằng âm dương, tôn trọng bài học quá khứ và lạc quan về tương lai đã xoa dịu bức bối cho hàng triệu người; để rồi dẫn lối tới California Sky mang năng lượng phục hồi năm 2010 và vàng chanh thoáng đãng Lime Twist thể hiện niềm tin trong 2011.

Không chỉ truyền tải tinh thần của thời đại, ColourFutures còn đem đến nhiều tác động tích cực, giúp người dùng cải thiện cảm xúc về không gian, truyền cảm hứng tận hưởng những khoảnh khắc bình yên, thư thái trong tổ ấm.

Hành trình 20 năm nghiên cứu “Xu hướng Màu sắc” của AkzoNobel cho thấy sự dịch chuyển của màu sắc từ mạnh mẽ sang trung tính và tự nhiên.

Bước sang thập kỷ mới, Dulux mang đến người dùng “Màu của năm 2020” Xanh Ban Mai - Tranquil Dawn với sắc thái tinh tế ẩn chứa hơi thở ban mai, giúp tái tạo năng lượng hứng khởi cho mọi ngôi nhà. Nâu Quả Cảm - Brave Ground phản ánh hoàn hảo tinh thần đón nhận thay đổi của năm 2021 để đưa tất cả kết nối với đất mẹ và tiến về phía trước. Sau nhiều đảo lộn, bạn có thể sơn niềm tin, vẽ tích cực lên tường nhà bằng “Màu của năm 2022” Xanh Hy Vọng - Bright Skies.

Năm 2023, Mùa Vàng - Wild Wonder tràn đầy năng lượng về thành công và đủ đầy đánh dấu cột mốc tròn 20 năm khởi động hành trình truyền cảm hứng tích cực cho mọi người thông qua “Màu của năm”.

ColourFutures không chỉ dành cho sơn phủ tường, mà còn đi sâu hơn vào ứng dụng sơn trang trí, giúp nâng tầm không gian sống và làm việc.

Khơi nguồn cảm hứng cùng không gian Pop-Up

20 “Màu của năm” không chỉ được sử dụng trong kiến trúc để khởi tạo không gian tràn đầy cảm hứng, mà còn được ứng dụng trong việc sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật sâu sắc. Cuối tháng 3, cảm hứng từ chương trình “Xu hướng màu sắc của Dulux” đã lấp đầy không gian Pop-Up Office chủ đề “The Story of Our Time” tại Gallery Medium và Pop-Up Playground chủ đề “Thinking in Colors” tại De La Sól (TP.HCM).

Pop-Up là hình mẫu chương trình do ELLE Decoration khởi xướng từ năm 2022, với mong muốn tạo ra không gian kết nối cộng đồng yêu nghệ thuật, thiết kế, văn hoá và phong cách sống. Năm 2023 kỷ niệm 10 năm thành lập của ELLE Decoration, đồng thời đánh dấu cột mốc 20 năm ColourFutures của Dulux. Mối duyên ấy tạo điều kiện cho đôi bên hợp tác để cùng nhìn lại hành trình đã qua, cũng như mở ra không gian mới cho mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Pop-Up Playground là sân chơi giao lưu, nơi Dulux cùng ELLE Decoration triển khai 6 workshop về nghệ thuật màu sắc đến cộng đồng.

Cả hai mô hình Pop-Up sau khi cải tạo đều hướng tới tạo ra trải nghiệm tổng hòa giữa nội thất, kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa tinh tế. Dulux luôn theo đuổi sứ mệnh mang màu sắc làm mới những không gian cũ, tận dụng hiện trạng và yếu tố lịch sử, trân trọng mọi giá trị nguyên bản để sinh ra nguồn cảm xúc tươi mới mà không thoát ly các thời đại đã qua. Việc hợp tác ELLE Decoration cũng cho phép Dulux chia sẻ rộng rãi những câu chuyện ý nghĩa về màu sắc và cách màu sắc có thể mang đến sức sống động cho những không gian quen thuộc.

Cụ thể, Pop-Up Office giới thiệu cách màu sắc khơi nguồn cảm hứng, nâng tầm không gian sống và làm việc, nuôi dưỡng tác phẩm “sống” trong không gian sống - khác biệt với cách trưng bày truyền thống.

Hành trình 2 thập kỷ ColourFutures đã đem đến nhiều nguồn cảm hứng cho giới nghệ sĩ với 10 tác phẩm trưng bày đến từ: Giám đốc Sáng tạo Hà Đỗ, nhà thiết kế (NTK) Vũ Thảo, NTK Từ Phương Thảo, nhiếp ảnh gia Naoto Ohike, họa sĩ Nguyên Trần (Left Studio), họa sĩ Tim Phạm, Psyche Saigon x Callimotion, Behalf Studio, nhóm KTS WEPLAY, nhóm Travipome. Dù trình bày ở nhiều hình thức, các tác phẩm đều thể hiện câu chuyện của thời đại với ColourFutures, đặt hài hòa bên trong không gian sử dụng màu sơn Dulux để nhấn mạnh hơn nữa cảm xúc tổng thể muốn truyền tải.

Pop-Up Office trưng bày những tác phẩm “sống” trong không gian sống, đặt hài hòa trong không gian sử dụng màu sơn Dulux nhằm làm tăng cảm xúc.

Pop-Up Playground là sân chơi giao lưu, nơi Dulux cùng ELLE Decoration triển khai các workshop về nghệ thuật để cộng đồng hiểu rõ câu chuyện của màu sắc và cách ứng dụng màu sắc trong thiết kế nội thất. Trong đó, nổi bật là buổi workshop chế tác thủ công tác phẩm trang trí mỹ thuật, thuyết trình và phản biện của 8 nhóm sinh viên với 8 artwork mang nguồn cảm hứng khác biệt về hành trình 20 năm ColourFutures của Dulux; seminar “The Story of Our Spectrum” trò chuyện về màu sắc với chủ biên Nguyễn Phan Thùy Dương của ELLE Decoration và Giám đốc Nghệ thuật Lai N Nguyen.

Bằng sự sáng tạo riêng, Dulux vẫn đang tiếp tục truyền cảm hứng đổi mới không gian sống tích cực, giúp cộng đồng dễ dàng biến đổi không gian sống theo cách riêng với những bảng màu trong ColourFutures.