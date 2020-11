Ducati Multistrada V4 2021 được ra mắt

Tính năng nổi bật ở Multistrada V4 được Ducati nhấn mạnh là hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng hoạt động nhờ radar bố trí phía trước. Ngoài ra, mẫu adventure của Ducati còn có chức năng cảnh báo điểm mù, trang bị an toàn trước đây chỉ có trên ôtô. Công nghệ an toàn do Bosch cung cấp và Ducati Multistrada V4 2021 là dòng môtô đầu tiên được trang bị 2 hệ thống này.