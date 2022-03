Đức Thịnh The Voice: 'Hai năm kẹt ở Mỹ, tôi sống bằng tiền tiết kiệm'

Quán quân The Voice 2019 cho biết anh được danh ca Tuấn Ngọc đưa sang Mỹ biểu diễn nhưng đã bị kẹt hai năm ở đây vì dịch bệnh.

Đức Thịnh được biết tới là quán quân The Voice 2019, thuộc đội của huấn luyện viên Tuấn Ngọc. Trong chương trình, anh được Tuấn Hưng khen có quãng giọng tốt, biết điều chỉnh cảm xúc, Thanh Hà đánh giá anh có âm vực rộng. Danh ca Tuấn Ngọc kỳ vọng với ngoại hình sáng và chất giọng tốt, Đức Thịnh có chỗ đứng trong nhạc Việt.

Tuy nhiên hai năm qua anh khá im ắng, chưa có sản phẩm ghi dấu ấn. Ca sĩ quê Hải Phòng trải lòng về hai năm vắng bóng.

Hai năm sống nhờ ở Mỹ

- Sau khi giành giải quán quân The Voice 2019, vì sao Đức Thịnh im ắng, không xuất hiện ở các sự kiện giải trí?

- Sau khi đạt giải quán quân, tôi đã chuẩn bị một số sản phẩm, lên kế hoạch ra mắt vào đầu năm 2020. Nhưng đến đầu năm 2020, tôi được thầy Tuấn Ngọc đưa sang Mỹ biểu diễn. Ngày tôi đáp chuyến bay tới Mỹ cũng là lúc chính phủ có quyết định đóng cửa toàn bộ sân bay. Các hoạt động giải trí hoàn toàn đóng băng. Tôi nghĩ mình chỉ bị kẹt vài tuần, không ngờ lại phải ở đó suốt hai năm.

Trong hai năm đó, tôi cũng tìm cách để về Việt Nam hoặc thử tìm ê-kíp ở bên đó để thực hiện sản phẩm. Nhưng tất cả đều không thể. Tôi đã tìm đến phòng thu âm và dự định sản xuất MV nhưng cảm thấy không phù hợp.

Nghĩ lại trong cái rủi có cái may, hai năm qua, tôi học hỏi nhiều hơn. Tôi nghĩ khi mình có thời gian, sự chuẩn bị thì sẽ tốt hơn nếu ra mắt sản phẩm ngay sau khi đoạt giải quán quân.

Đức Thịnh kể sống nhờ ở nhà bạn khi ở Mỹ.

- Hai năm ở Mỹ không có show diễn, cuộc sống của anh ra sao?

- Khoảng 4 tháng sau khi đoạt giải quán quân, tôi có nhiều show, nhãn hàng mời biểu diễn ở Việt Nam. Do đó, tôi có tích lũy được một số tiền. Số tiền này giúp tôi trang trải khi ở Mỹ. Mặt khác, tôi ở nhờ nhà bạn nên cũng tiết kiệm chi phí.

Trước đó, cuộc sống của tôi như màu hồng. Từ một sinh viên của Đại học Hàng hải, cuộc đời tôi như sang trang mới, hạnh phúc khi chiến thắng ở The Voice. Nhưng sau đó vài tháng, tôi chứng kiến những ngày tháng đen tối vì dịch bệnh ở Mỹ. Khoảng thời gian đó ám ảnh tôi.

Tôi chỉ có một khoản tiền nhỏ để tự trang trải ăn uống ở Mỹ thôi. Nếu tôi bị Covid-19, tôi sẽ không có tiền chữa bệnh bởi rất tốn kém. Tôi cảm thấy mình may mắn khi đã qua mùa dịch an toàn.

- Thời gian ở nhờ và sống tại Mỹ hai năm khiến anh thay đổi gì?

- Tôi dành phần lớn thời gian để học hỏi, xem cuộc sống ở đây thế nào, người dân có sở thích, nghe nhạc gì. Tôi cũng tự học âm nhạc.

Vượt qua thời điểm đó, tôi trưởng thành hơn. Sau này, đối diện với những gì khó khăn hơn, tôi nghĩ mình cũng dễ dàng vượt qua. Cuộc sống không bao giờ thiếu khó khăn.

Thời gian kẹt ở Mỹ quá lâu, khiến tôi bị nản, nhớ nhà, tinh thần căng thẳng. Quan trọng là sự nghiệp bị chững lại, nhiều khả năng khán giả sẽ quên mình. Đáng lẽ, tôi có thể phát hành các sản phẩm mới nhưng cuối cùng lại không thể. Và khán giả không thấy Hoàng Đức Thịnh xuất hiện suốt hai năm sau chương trình. Nhưng nghĩ lại tôi vẫn thấy mình may mắn bởi bản thân vẫn còn khỏe mạnh để tiếp tục công việc. Nhiều người đã không còn hoặc mất người thân vì dịch bệnh.

- Điều gì khiến anh không thể thu âm, thực hiện sản phẩm khi ở Mỹ. Nghe nói anh cũng đã thử vào một trung tâm nhạc nhưng cuối cùng lại trở về nước?

- Cách làm việc của ca sĩ Việt không hợp với các phòng thu nước ngoài. Ví dụ, tôi đến một phòng thu giá cao hơn gấp 5 lần ở Việt Nam, nhiều nghệ sĩ nổi tiếng cũng tới đây thu âm. Nhưng ở đó, làm việc khác hẳn Việt Nam.

Khi tôi hát track chính, muốn sử dụng bè và cần chỉnh tiếng bè nhỏ hơn để hòa quyện với tiếng chính, họ cũng không làm. Tôi muốn thu lại để có bản ưng ý hơn. Nhưng họ chỉ thu một lần rồi thôi. Họ chuộng sự tự nhiên, muốn để cảm xúc thật nhất. Khi mix cũng không chỉnh nhiều. Nếu mang sản phẩm như thế về Việt Nam thì chắc không hợp. Do đó, tôi thu âm rồi nhưng không phát hành.

Đức Thịnh cảm thấy trưởng thành hơn sau thời gian khó khăn.

- Về chuyên môn, anh học được những gì trong hai năm kẹt ở Mỹ?

- Thời gian ở Mỹ bất đắc dĩ đã ảnh hưởng tới tư duy âm nhạc, tôi xử lý bài hát mới mẻ hơn. Trước đây, tôi hát nhạc ballad hơi cũ, trong khuôn khổ, cảm giác bị gò bó. Giờ tôi xử lý bài hát ngắn gọn, hiện đại hơn. Tôi cũng thử các thể loại nhạc trẻ trung hơn như EDM. Từ đó, tôi cảm thấy mình hay ho hơn. Anh Quang Hà khuyên tôi có sự sáng tạo riêng, không nên giống ai. Thầy Tuấn Ngọc khuyến khích tôi hát dòng nhạc mới.

Từ bỏ công việc gia đình định sẵn

- Trở lại với showbiz Việt sau hai năm anh có sợ bản thân bị khán giả lãng quên?

- Thời gian đầu, tôi có nghĩ đến chuyện đó và buồn. Dịch bệnh đã ảnh hưởng đến sự nghiệp của tôi. Nhưng nghĩ lại, tất cả là số phận và mình không thay đổi được. Hơn cả, mình còn tương lai, hy vọng, không thể đòi hỏi nhiều hơn trong thời điểm này. Nhiều người còn bị mất mát nhiều. Năm nay tôi có nhiều kế hoạch để bù đắp thời gian qua, đưa ra sản phẩm tốt nhất gửi đến khán giả.

Đức Thịnh đã từ bỏ nghề kỹ sư để trở thành ca sĩ.

- Trở về nước, anh thấy mình ở đâu trong thị trường nhạc Việt?

- Để so sánh với các ca sĩ ở có học ở trường nhạc viện, tôi thấy mình thiếu nhiều. Thi The Voice đứng bên cạnh các em trẻ học nhạc bài bản, tôi tự ti. So với các ca sĩ thành danh, tôi thiếu một bản hit. Tôi cố gắng hoàn thiện bản thân, tìm hiểu thị hiếu và làm tốt nhất theo khả năng của mình.

- Có ý kiến cho rằng game show bão hòa, giải quán quân bây giờ không tạo được sức bật cho thí sinh. Anh nghĩ gì?

- Tôi không nghĩ thế. Giải quán quân của tôi là mùa thứ 6 của The Vocie. Bên cạnh đó có nhiều chương trình nhạc khác. Các anh chị quán quân khác đều thành công. Tôi nghĩ thành công hay không là do bản thân từng quán quân. Để có chỗ đứng mỗi quán quân phải thể hiện năng lực của mình. Còn giải thưởng luôn là bàn đạp tốt với mọi người.

- Nhưng hành trình để có chỗ đứng trong nghề luôn gian nan. Anh có từng tiếc nuối khi bỏ học kỹ sư?

- Tôi học Khoa Điện tự động của Đại học Hàng hải. Theo như dự định của gia đình, ra trường, tôi sẽ là kỹ sư điện, làm việc cùng anh trai là kỹ sư xây dựng. Nói chung mọi thứ trải thảm khi tôi ra trường. Nhưng con người tôi sống không thể thiếu âm nhạc. Và tôi chấp nhận từ bỏ con đường gia đình đã định sẵn. Cha mẹ không ủng hộ, anh trai giận tôi một thời gian dài. Nhưng từ khi tôi trở thành quán quân, gia đình đã chấp nhận rằng tôi không chọn sai đường.