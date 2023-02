Đức Phúc và nhóm nhạc 911 hợp tác với PNJ trong MV Valentine mới

Tiếp nối phim ngắn "Trao nhau khoảnh khắc - Ghi dấu một đời", PNJ đồng hành cùng Đức Phúc và nhóm nhạc 911 ra mắt MV “I do”, khích lệ đàn ông Việt trao lời cầu hôn cho nửa kia.

Giai điệu quen thuộc của ca khúc tình yêu I do (Em đồng ý) bất hủ vang lên với giọng ca của nhóm nhạc 911 và ca sĩ Đức Phúc đã mang lại sự bất ngờ cho khán giả. Qua phiên bản song ngữ Anh - Việt lạ mà quen, những câu chuyện tình yêu trong MV cũng được khắc họa chân thực, lãng mạn, tôn vinh giây phút cầu hôn thiêng liêng.

Khoảnh khắc trao nhẫn cầu hôn đánh dấu bước phát triển mới trong tình yêu đôi lứa.

Đồng hành cùng những lời cầu hôn chân thành

Dựa trên điệu nhảy đầu tiên (first dance) truyền thống trong đám cưới của phương Tây kết hợp với cảm hứng từ broadway, MV kể lại quá trình chuẩn bị cho điệu nhảy trong ngày cưới của 3 cặp đôi đặc biệt. Cô dâu câm tập nhảy cùng người yêu qua video call, những động tác nhảy như truyền tải tình yêu mãnh liệt của cặp đôi với sự háo hức về giây phút đoàn tụ.

Trong khi đó, tình yêu tuổi xế chiều được khắc họa bình dị, nhẹ nhàng qua những giây phút tay trong tay của cặp đôi lớn tuổi. Với gia đình 3 người, cậu bé lại là người ghi lại những khoảnh khắc luyện tập cho first dance của bố mẹ với sự hào hứng và vui vẻ.

Tình yêu bình dị mà chân thành được thể hiện trong MV.

Cách kể chuyện dạng phóng sự tạo cảm giác chân thật, cùng với những cú máy steadicam vừa tạo sự đặc biệt về hình ảnh, vừa giúp khán giả tập trung vào nhân vật. Từng chuyển động trong MV tương ứng với từng dòng cảm xúc của mỗi nhân vật khi chuẩn bị cho thời khắc quan trọng tại đám cưới.

Bên cạnh hình ảnh ấn tượng, giọng ca của Đức Phúc và boyband 911 qua ca khúc bất hủ I do như tô điểm thêm cho những câu chuyện tình yêu ấn tượng trong MV. Giai điệu quen thuộc của bản tình ca như đánh thức cảm xúc của các thế hệ 7X, 8X và 9X với những ca từ lãng mạn: “I'll be waiting 'til I hear you say I do” (Anh sẽ đợi cho đến khi nghe thấy em nói đồng ý).

Qua MV, Đức Phúc, nhóm nhạc 911 và PNJ đồng hành truyền cảm hứng và tạo động lực để nam giới cầu hôn, thể hiện sự trân trọng về mặt cảm xúc và tinh thần với người phụ nữ họ yêu. Cầu hôn là khoảnh khắc ghi dấu một đời của mỗi cặp đôi, là minh chứng cho tình yêu trưởng thành cùng cảm giác bình yên khi cùng nhau gắn kết.

Sự kết hợp đặc biệt giữa Đức Phúc và nhóm nhạc 911 mang lại nhiều hoài niệm cho khán giả.

Ca sĩ Đức Phúc chia sẻ: “Khoảnh khắc cầu hôn luôn là giây phút đáng nhớ của mỗi người, là những điều tuyệt vời nhất mà người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Tôi cảm thấy tự hào khi đồng hành cùng thương hiệu PNJ và nhóm nhạc huyền thoại 911 cùng truyền tải ý nghĩa đặc biệt này. Tôi mong rằng mỗi phụ nữ Việt đều sẽ nhận được lời cầu hôn từ bạn đời của mình”.

Lần đầu tiên kết hợp trong một MV tại Việt Nam, nhóm nhạc 911 bày tỏ sự hào hứng: “Trong văn hóa phương Tây, first dance mang ý nghĩa linh thiêng khi cảm xúc của cô dâu và chú rể hoà hợp và thăng hoa. Điệu nhảy này kết hợp cùng ca khúc I do mang lại nhiều cảm xúc cho khán giả và cho cả chúng tôi, khi lần đầu được góp mặt và chúc mừng cho những câu chuyện tình yêu đặc biệt trong MV”.

Tôn vinh vẻ đẹp tình yêu đích thực

MV là những câu chuyện tình yêu bình dị và xúc động. Tình yêu đích thực có thể vượt qua mọi rào cản về tuổi tác, địa vị, hoàn cảnh… Cô dâu câm, cô dâu lớn tuổi hay người mẹ đơn thân đều có quyền yêu và được yêu. Đôi lúc, cùng nhau vượt qua những thử thách ấy lại giúp tình yêu trở nên gắn kết bền lâu hơn.

Khoảnh khắc cầu hôn là giây phút đẹp đẽ nhất trong tình yêu.

Cả 3 câu chuyện đều khép lại bằng cái kết có hậu: Lời cầu hôn chân thành cùng đám cưới đáng nhớ. Cầu hôn là khi anh sẵn sàng, khi em tin tưởng và khoảnh khắc ấy sẽ là phần ký ức ta ghi nhớ suốt đời. Thông điệp này được PNJ khắc họa rõ nét trong cảnh cuối của MV với tấm thiệp “Save the date” quen thuộc.

Thông điệp ý nghĩa từ thương hiệu PNJ truyền tải qua MV.

Đồng hành cùng các cặp đôi trong MV, chiếc nhẫn từ PNJ là minh chứng cho tình yêu đích thực, trở thành vật đính ước vĩnh cửu của họ. Ý nghĩa này cũng đồng điệu với tinh thần của thương hiệu với mong muốn luôn đồng hành và tôn vinh những tình cảm thiêng liêng của con người.

MV I do ra mắt trước thềm ngày Valentine 14/2 với giai điệu pop-ballad ngọt ngào, hứa hẹn trở thành "hit" đám cưới tiếp theo của Đức Phúc sau loạt MV Ngày đầu tiên hay Hơn cả yêu, truyền cảm hứng cho những người đàn ông mạnh dạn bày tỏ yêu thương qua lời cầu hôn chân thành với người phụ nữ của mình.