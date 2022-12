Đức Phúc, MONO khuấy đảo chương trình thực tế bằng đám cưới parody

Các thành viên của chương trình “Không độ Chill&Cool” đã có những trải nghiệm tươi mới tại thành phố biển Quy Nhơn, với sự xuất hiện của hai nghệ sĩ khách mời Đức Phúc và MONO.

Sau thành công của mùa một, show thực tế “Không độ Chill&Cool” quay trở lại, mang âm nhạc đi khắp mọi miền Tổ quốc. Chương trình hứa hẹn đem đến cho khán giả những giây phút vui vẻ, giải tỏa căng thẳng nhờ không khí sôi động, hòa cùng khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của Việt Nam.

Sau khi trải qua cảm xúc lắng đọng trong tình yêu cùng hai ca sĩ Hòa Minzy và Ngô Kiến Huy giữa rừng thông Đà Lạt, thành phố Quy Nhơn là điểm dừng chân tiếp theo của chuyến xe âm nhạc “Không độ Chill&Cool”.

Đức Phúc và MONO “chill” bên bờ biển cùng các thành viên chương trình. Ảnh cắt từ clip.

Bên cạnh các thành viên quen thuộc như host Quang Trung và team sản xuất âm nhạc DTAP, 2 tập đầu tiên của hành trình còn đón chào hai thành viên đặc biệt: Nam ca sĩ với “độ mặn biển sâu” Đức Phúc và MONO - tân binh hot nhất nhì Vpop năm 2022. Nếu như khán giả cười nắc nẻ với màn hát karaoke giữa biển của Đức Phúc, thì MONO lại khiến các thành viên và người xem bất ngờ khi đây là lần đầu tiên anh tham gia chương trình thực tế.

Để khởi động cho hành trình tại “Không độ Chill&Cool”, hai nghệ sĩ đã có thời gian vui vẻ với các trò chơi bãi biển vui nhộn cùng host Quang Trung và DTAP. Sau khi lăn lộn thỏa thích trên cát trắng, các thành viên đã cùng tổ chức buổi cắm trại chill trên bãi cỏ xanh lộng gió ven biển.

Đức Phúc có dịp trổ tài đầu bếp với món mực hấp cách thủy. MONO lại gặp tình huống hoang mang với việc dựng lều, trong khi chỉ ít phút trước anh chàng cực kỳ tự tin với công việc này. Chưa dừng lại ở đó, anh khiến khán giả “xỉu up xỉu down” với món “cá nướng bóng đêm” và còn lén lút cạo lớp cháy bên ngoài.

Khi được Quang Trung hỏi về tính cách ngoài đời có giống với hình ảnh cool ngầu hay thể hiện trên sân khấu, nam ca sĩ gốc Thái Bình thổ lộ mình luôn yêu thích được gần gũi và hòa đồng với mọi người.

MONO trổ tài nấu ăn với món “cá nướng bóng đêm”. Ảnh cắt từ clip.

Bên cạnh những pha tấu hài, “Không độ Chill&Cool” còn mang đến những màn trình diễn âm nhạc ngoài trời đầy năng lượng. Mở đầu cho bữa tiệc âm nhạc, MONO chiêu đãi ca khúc hit Em là tặng khán giả. Năng lượng của anh cùng khung cảnh thiên nhiên cộng hưởng tạo nên không gian ấn tượng, khiến mọi người không thể ngừng nhún nhảy.

Đây cũng là lần đầu tiên khán giả được biết đến câu chuyện đằng sau ca khúc của MONO. Mọi người xúc động khi anh tiết lộ những cảm xúc viết nên bài hát này đến từ một cô giáo mình rất yêu quý nhưng không còn trên đời nữa.

Tiếp nối những cảm xúc lắng đọng, Đức Phúc mang đến khúc Ánh sao và bầu trời. Giọng hát nội lực và truyền cảm của nam ca sĩ đưa người nghe bước vào thế giới của câu chuyện tình yêu đầy tiếc nuối. “Bản thân là một người sống về tình cảm rất nhiều nên với tôi, đây là ca khúc lột tả mọi cảm xúc trong lòng mình. Cảm ơn DTAP về một bản phối rất hay”, Đức Phúc chia sẻ.

Đức Phúc thể hiện Ánh sao và bầu trời trước khi song ca bản hit huyền thoại Người tình mùa đông cùng MONO. Ảnh cắt từ clip.

Không khí tiếp tục được đẩy lên cao trào khi giọng ca Waiting for you và Đức Phúc cùng song ca Người tình mùa đông. Giai điệu ballad mượt mà của ca khúc gắn liền với thời trai trẻ nhiều thế hệ đã tạo nên không gian âm nhạc đầy chất thơ qua màn phụ đạo của DTAP.

Sau khi liên tục “lên món” với menu âm nhạc chất lượng, phần chia sẻ bí mật cá nhân được nhiều khán giả mong đợi. MONO và Đức Phúc đã bật mí về các từ khóa xoay quanh bản thân. Đức Phúc gây bất ngờ khi tiết lộ đang tìm hiểu một người ở thời điểm chuẩn bị ca khúc Quá khứ đôi, hiện tại đơn. Tuy nhiên chuyện tình này đã dừng lại trước khi bắt đầu.

Sau đó, khán giả có dịp cười nghiêng ngả với parody MV Ngày đầu tiên với MONO trong vai chú rể và “Thanh Thúy” Tùng Cedrus trong vai cô dâu. Cả hai cùng trao nhau lời nguyện ước trăm năm giữa bãi biển thơ mộng trên nền giai điệu của bản hit do Đức Phúc thể hiện. Đám cưới càng thêm “bùng cháy” với bản hit Waiting for you từ chú rể MONO, khép lại trọn vẹn hành trình của anh tại chương trình.

Đám cưới bá đạo của chú rể MONO và cô dâu “Thanh Thúy”. Ảnh cắt từ clip.

Ca sĩ Đức Phúc chia sẻ: “Cảm ơn chương trình vì sự kết hợp thú vị, đầy những khoảnh khắc cực chill để kết nối anh em nghệ sĩ và kết nối với khán giả, giúp mọi người cùng xóa tan căng thẳng mỗi ngày”.