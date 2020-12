Đức Phúc, Erik nhận đề cử tại giải thưởng VLive Awards 2020

Mới đây, ban tổ chức V Heartbeat Year End Party 2020 công bố 4 hạng mục tại giải thưởng VLive Awards 2020 với danh sách đề cử gồm Trịnh Thăng Bình, Văn Mai Hương, Đức Phúc, Erik…

V Heartbeat Year End Party là sự kiện thường niên của VLive vào dịp cuối năm. V Heartbeat Year End Party 2020 dự kiến tổ chức vào tối 16/1 tại nhà hát Hòa Bình, với quy mô hơn 2.000 khán giả. Không chỉ mang đến những tiết mục hoành tráng, đêm nhạc cuối năm của VLive còn là nơi tôn vinh những đóng góp của nghệ sĩ Việt cho nền âm nhạc nước nhà thông qua giải thưởng VLive Awards.

VLive Awards 2020 gồm 4 hạng mục “Best stage of V Heartbeat” (Sân khấu V Hearbeat ấn tượng nhất), “V membership community” (Cộng đồng membership hoạt động sôi nổi nhất); “Rising star of the year” (Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất) và “Best Vpop comeback” (Màn trở lại ấn tượng nhất).

Đức Phúc, Văn Mai Hương nhận đề cử tại hạng mục “Best stage of V Heartbeat”.

Trong đó, hạng mục “Best stage of V Heartbeat” với 6 nghệ sĩ đề cử là Đức Phúc, Hoàng Yến Chibi, Nguyễn Trần Trung Quân, Uyên Linh, Văn Mai Hương, Xesi.

Hạng mục “V membership community” với 4 đề cử là gia đình FMVCT của Vũ Cát Tường, Forever Uni của Uni5, Shadow của Gil Lê, và Keys của K-ICM.

Hạng mục “Rising star of the year” với 5 nghệ sĩ đề cử gồm APJ, Cara, Hieuthuhai, HuyR và Orange.

Hạng mục “Best Vpop comeback” có 5 nghệ sĩ đề cử gồm Erik, Hiền Hồ, Quân A.P, các cặp đôi K-ICM - APJ, Trịnh Thăng Bình - Liz Kim Cương.

Erik, Hiền Hồ nhận đề cử tại hạng mục “Best Vpop comeback”.

Cách chấm điểm dựa trên lượng bình chọn của khán giả tại website vliveawards2020.com. Mỗi tài khoản được bình chọn 1 lần/ngày, riêng tài khoản VLive được 2 lần/ngày. Thời gian bình chọn kéo dài từ nay đến ngày 3/1. Không chỉ bỏ phiếu cho thần tượng của mình, đây còn là cách giúp Vfan sở hữu vé mời tham gia đại nhạc hội V Heartbeat Year End Party 2020. Kết quả sẽ được công bố và trao giải trực tiếp tại đêm nhạc cuối năm.

Danh sách nghệ sĩ tại 4 hạng mục của giải thưởng VLive Awards 2020. Ảnh chụp màn hình.

Trước đó, V Heartbeat Year End Party 2020 công bố dàn nghệ sĩ tham gia biểu diễn gồm Noo Phước Thịnh, Ngô Kiến Huy, Trịnh Thăng Bình, Liz Kim Cương, Uni5, Đỗ Hoàng Dương, K-ICM - APJ - Ryo, Chillies, HuyR và Tlinh. Chiều 14/12, ban tổ chức tiếp tục công bố những cái tên thú vị tiếp theo là Hiền Hồ, Nguyên Hà và Ricky Star.

Tuy nhiên, đó chưa phải là những nghệ sĩ cuối cùng. Các ẩn số đặc biệt sẽ được ban tổ chức bật mí trong thời gian tới. Tất cả hứa hẹn mang đến đêm nhạc đáng nhớ với những khoảnh khắc thăng hoa và mãn nhãn.