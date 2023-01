Đức Phúc, Bùi Công Nam mang niềm vui đến 3.000 'người thương' Hà Nội

Dịp cận Tết, đoàn tàu Lof Malto đổ bộ Hà Nội và phủ ngập sắc xuân với “Lead with Lof - Connect Fest 2023” cùng loạt sao Đức Phúc, Bùi Công Nam, TikToker Trà Đặng, Trâm Đô.

Từ sáng sớm, 3.000 học sinh THPT và đại học tại Hà Nội đã náo nức đổ về sân vận động Đại học Bách khoa để tham gia “Lof Malto - Lead with Lof” trong khuôn khổ ngày hội Connect Fest 2023. Đây là dịp kỷ niệm 73 ngày truyền thống của học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam.

Hàng nghìn sinh viên có mặt tại ngày hội Connect Fest 2023.

Ngày hội diễn ra xuyên suốt từ 8h đến 22h với nhiều hoạt động hấp dẫn. Đầu tiên, “Quẻ gieo khổng lồ” Lof Malto thu hút hàng dài các bạn trẻ chờ trải nghiệm. Những ống quẻ nhiều màu sắc cao 1,2 m, dài 80 cm nằm trong hộp lớn. Mỗi lượt lắc quẻ, 3 người tham gia nhận về những thông điệp năm mới may mắn, vui tươi, kèm theo thực hiện thử thách nhận quà liền tay từ Lof Malto.

Để tăng thêm phần thú vị, ca sĩ Đức Phúc, Bùi Công Nam, Trà Đặng - Trâm Đô cũng tham gia lắc quẻ với fan.

Đức Phúc xuất hiện tại sự kiện “Lof Malto - Lead with Lof”.

Sau khi vũ đoàn Hà thành C.A.C khuấy động không khí ngày hội bằng màn nhảy Đi yêu mọi người cùng Lof Malto, Trà Đặng - Trâm Đô xuất hiện so kè random dance cùng fan.

Ở phần giao lưu, một bạn trẻ đặt câu hỏi về vai trò “tàu trưởng” của Đức Phúc trên chuyến tàu Lof Malto cùng tinh thần “Lead with Lof”. Nam ca sĩ chia sẻ: “Lead with Lof là thông điệp mà Lof Malto gửi đến các bạn trẻ: Sống có lý tưởng, có ích, nỗ lực học tập, bồi đắp trí tuệ bằng việc lan tỏa lòng yêu thương. 5 nền tảng của Lead with Lof là sống bản lĩnh và kỷ luật, sống yêu thương và chia sẻ, sống khỏe mạnh và an toàn, sống biết ơn và trách nhiệm, sống khát vọng và hành động. Qua đó, các bạn sẽ học được cách biết ơn cuộc sống, gia đình, môi trường…”.

Trở thành đại sứ đầu tiên của Lof Malto và đồng hành cùng những chương trình mang nhiều ý nghĩa, Đức Phúc đang lan tỏa nhiều hơn nữa nguồn năng lượng tích cực cùng những trải nghiệm của bản thân đến học sinh - sinh viên Gen Z. Anh hy vọng các bạn có thể lấy đó làm động lực phấn đấu, trưởng thành, mạnh mẽ và hạnh phúc hơn.

Khép lại một năm hoạt động chăm chỉ với rất nhiều sự yêu thương và ủng hộ từ khán giả, Đức Phúc dành tặng người hâm mộ một fan meeting. Nam ca sĩ “Hơn cả yêu” gửi lời cảm ơn đến những người đồng hành suốt thời gian qua trên chuyến tàu Lof Malto, hy vọng mọi người sẽ luôn ủng hộ anh trong những dự án hấp dẫn sắp tới.

Đức Phúc khép lại một năm đồng hành cùng Lof.

Trong chương trình, tinh thần “Lead with Lof” còn được truyền tải qua nhiều hoạt động thú vị kết hợp những tiết mục âm nhạc bùng nổ cảm xúc ở sân khấu chính. Bùi Công Nam mang đến không khí náo nức với ca khúc Xuân này con sẽ về; tiếp đó là bài hát truyền tải thông điệp yêu thương Khi nào mình lớn - Lead with lof.

Tiếp nối những cảm xúc lắng đọng sau ca khúc Hơn cả yêu, Đức Phúc chiêu đãi fan hit Người ơi người ở đừng về, Ngày đầu tiên. Nam ca sĩ còn cùng 3.000 sinh viên dưới sân khấu hòa giọng trong ca khúc Đi yêu mọi người cùng Lof Malto. Giọng hát truyền cảm đưa người nghe bước vào những cung bậc yêu thương, để cùng các bạn trẻ lên chuyến tàu Gen Z hướng đến năm mới.

Song song đó, khu tiểu cảnh ông đồ tặng câu chúc Tết theo phong cách Gen Z cũng thu hút nhiều bạn trẻ. Đây là khu vực có hai cây mai, đào nặng trĩu lời chúc yêu thương của bạn trẻ dành cho gia đình, người yêu, bạn bè… Lof Malto khuyến khích họ đừng ngại ngần trao gửi lời yêu thương. Nam ca sĩ Đức Phúc đã chọn ra 10 bạn có lời chúc hay và ý nghĩa để tặng giỏ quà Tết đặc biệt từ Lof Malto.

Thông điệp từ các quẻ gieo được nhiều bạn trẻ hào hứng đón nhận.

Cũng tại sự kiện, nhiều cuộc thi của các trường khu vực Hà Nội như tranh biện “Lead with Lof Scholar Cup”, cuộc thi nhảy flashmob, trình diễn DJ trên sân khấu cũng nhận được nhiều tiếng vỗ tay tán thưởng từ khán giả.

Qua hai sự kiện Lead with Lof tại Phú Thọ (ngày 31/12) và Lof Malto - Connect Fest Hà Nội (7/1), hàng nghìn Gen Z đã hòa vào lời ca, bài hát và những hoạt động ý nghĩa. Tất cả như một món quà xuân mà thương hiệu sữa Lof Malto gửi đến “người thương” khắp mọi miền những ngày đầu năm.