Đức hối thúc công dân khẩn cấp rời Ukraine

Văn phòng Bộ Ngoại giao Đức vừa kêu gọi tất cả công dân Đức rời khỏi Ukraine ngay lập tức trong bối cảnh phương Tây lo ngại Nga sắp tấn công Ukraine, Guardian đưa tin.

“(Người dân) không nên đi du lịch đến Ukraine. Công dân Đức được khuyến khích rời khỏi đất nước này ngay lập tức", một tuyên bố đăng trên trang website của Bộ Ngoại giao Đức cho biết.

Trước đó, Mỹ và một số quốc gia phương Tây cũng đã kêu gọi công dân của họ rời khỏi Ukraine trong bối cảnh căng thẳng ở Ukraine ngày một leo thang.

Hãng hàng không hàng đầu của Đức Lufthansa cũng thông báo rằng họ sẽ tạm ngừng các chuyến bay đến và đi từ thủ đô Kiev của Ukraine.

“Quyết định sẽ ảnh hưởng đến tất cả chuyến bay khởi hành từ ngày 21/2 đến ngày 28/2 năm 2022”, Lufthansa cho biết.

Hành khách đang đợi ở quầy làm thủ tục trước chuyến bay tại sân bay Boryspil cách thủ đô Kiev khoảng 30 km vào ngày 13/2. Ảnh: AFP.

Áo trong ngày 19/2 cũng kêu gọi tất cả công dân rời khỏi Ukraine ngay lập tức, ngoại trừ những người hiện cư trú ở miền Tây Ukraine.

Tình hình ở Ukraine đã trở nên căng thẳng sau khi Nga điều khoảng 100.000 quân áp sát biên giới nước láng giềng.

Bất chấp tuyên bố rút bớt quân của Nga, phía Mỹ trong ước tính mới nhất hôm 18/2 nói rằng quân số Nga hiện diện ở "trong và bao quanh" Ukraine đã đạt mức 190.000 quân, tính cả phiến quân ly khai do Nga hậu thuẫn ở miền Đông Ukraine.

Mỹ nhận định đây là "đợt huy động quân lớn nhất kể từ sau Thế chiến thứ hai" và tăng hơn 90.000 quân trong vòng chưa đầy một tháng.

Giải thích cho việc điều động quân áp sát Ukraine, Nga cho rằng an ninh của nước này đang bị đe dọa trước sự mở rộng của NATO. Nga yêu cầu NATO rút lực lượng khỏi khu vực Đông Âu và không kết nạp Ukraine làm thành viên. Tuy nhiên, các yêu sách an ninh trên đã bị phương Tây bác bỏ.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh Munich đang diễn ra ở Đức, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông muốn đạt được một giải pháp ngoại giao cho cuộc khủng hoảng, và kêu gọi xây dựng một hệ thống an ninh toàn cầu mới ít "mong manh" hơn so với cấu trúc an ninh hiện tại.