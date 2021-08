Đưa triết lý thiết kế kiến trúc Olympic vào dự án nhà ở Việt Nam

Đề cao yếu tố xã hội và con người là triết lý được Tange Associates áp dụng xuyên suốt từ các công trình tầm cỡ quốc tế đến những dự án nhà ở tại Việt Nam.

Tange Associates, đơn vị thiết kế kiến trúc Nhật Bản, có hơn 70 năm kiến tạo những công trình lớn trên thế giới, luôn đưa yếu tố xã hội - con người vào mọi dự án. Một trong những thành tựu nổi bật của Tange Associates là thiết kế kiến trúc tại 2 kỳ Olympic cách nhau 57 năm.

Thành tựu thiết kế kiến trúc Olympic

Tại Olympic Tokyo 2021, ông Paul Noritaka Tange là kiến trúc sư trưởng cho trung tâm thể thao dưới nước Tokyo, phối hợp đội ngũ Tange Associates. Điều đặc biệt là cách đây 57 năm, cha ông - ông Kenzo Tange - cũng thiết kế cho thế vận hội với sân vận động quốc gia Yoyogi tại Olympic 1964.

“Tôi tin chúng tôi là cặp cha con duy nhất cùng thiết kế trung tâm thể thao cho Olympic. Một trong những lý do tôi muốn theo đuổi thiết kế này là lòng kính trọng tôi dành cho cha mình. Tôi muốn chứng minh bản thân đã trưởng thành để tiếp bước ông. Và công ty ông sáng lập đang phát triển vững mạnh” ông Paul chia sẻ với Reuters.

Trung tâm thể thao dưới nước Tokyo tại Olympic Tokyo 2021. Ảnh: Tokyo Metropolitan Government.

Ông Paul Noritaka Tange hiện là chủ tịch của Tange Associates, một trong những đơn vị thiết kế kiến trúc hàng đầu thế giới, do cha ông sáng lập tại Nhật Bản. Với hơn 70 năm phát triển, tên tuổi Tange Associates gắn liền các công trình mang tính biểu tượng trên khắp thế giới, như The New Tokyo City Hall Complex (Nhật Bản), trung tâm thương mại Orchard Gateway (Singapore), tòa tháp kén Mode Gakuen Cocoon Tower...

Những năm 70-80, Tange Associates hoạt động tích cực tại châu Âu và Trung Đông. Hiện đơn vị này tập trung phát triển ở châu Á. Danh mục dự án tại khu vực này của Tange Associates mở rộng từ Singapore, Trung Quốc đến các thị trường mới nổi như Thái Lan, Indonesia, Malaysia.

Tại Việt Nam, Tange Associates là đối tác chiến lược của Masterise Homes trong dòng sản phẩm Masteri. Ông Paul chia sẻ: “Chúng tôi tập trung hoạt động tại châu Á trong 25 năm qua và chúng tôi tin châu Á vẫn còn nhiều tiềm năng”.

Ông Paul Noritaka Tange tham quan văn phòng Masterise Homes tại Việt Nam.

Sự thống nhất triết lý từ dự án tầm cỡ đến nhà ở

Trong hơn 70 năm phát triển, Tange Associates luôn giữ vững triết lý thiết kế của người sáng lập. Từ giữa thế kỷ XX, ông Kenzo Tange đề cao yếu tố xã hội trong thiết kế của mình. Đến nay, con trai ông và các kiến trúc sư của Tange Associates tiếp nối triết lý này trong các thiết kế ở thế kỷ XXI.

“Khi có dự án ở quốc gia khác, chúng tôi trò chuyện với khách hàng để hiểu văn hóa, truyền thống và lịch sử không chỉ của quốc gia, mà còn của thành phố và khu vực dự án. Kiến trúc cần được con người trân trọng. Vì vậy, dù mang tiêu chuẩn và xu hướng quốc tế, những thiết kế này phải có cái hồn của địa phương” ông Paul nói.

Đơn cử, cung thể thao dưới nước Tokyo cho Olympic 2021 là sự kết hợp giữa mái nhà lấy cảm hứng từ nghệ thuật xếp giấy origami và hệ thống trao đổi nhiệt năng lượng mặt trời. Tòa tháp Mode Gakuen Cocoon Tower với ý tưởng kiến trúc “kén” độc đáo là trường học cao tầng hiện đại tại Tokyo, vẫn đảm bảo tính riêng tư và kết nối truyền thống.

Triết lý thiết kế này được áp dụng xuyên suốt những dự án giữa Tange Associates và Masterise Homes. Với Masteri Centre Point (TP Thủ Đức, TP.HCM), đơn vị này đưa ra thiết kế mặt đứng giật cấp đan xen độc đáo và hệ thống cửa kính cao sát trần. Ý tưởng này vừa mang đến tính duy mỹ cho kiến trúc, vừa gia tăng giá trị bền vững cho công trình, đồng thời đảm bảo mọi căn hộ đều đón không gian trong lành từ biển hồ và đại công viên.

Thiết kế mặt đứng của Masteri Centre Point.

Trong khi đó, với Masteri Waterfront (Gia Lâm, Hà Nội) sát biển hồ, các kiến trúc sư của Tange mang cảm hứng những con sóng của đại dương vào thiết kế, kết hợp thanh ngang mô phỏng mặt nước cùng các gam màu đặc trưng của biển cả.

Thiết kế Masteri Waterfront lấy cảm hứng từ vị trí dự án.

Với Masteri West Heights (Từ Liêm, Hà Nội), tâm điểm của đại đô thị thông minh, Tange lấy ý tưởng từ các bảng mạch điện tử với những đường nét đan xen cùng cửa kính cao sát trần, tạo nên giá trị duy mỹ và hài hoà cho không gian sống.

Thiết kế dự án Masteri West Heights.

Những thiết kế của Tange Associates không dừng lại ở việc đem ý tưởng, công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế vào công trình; mà còn đề cao giá trị cá tính của từng dự án cũng như văn hóa địa phương. “Triết lý thiết kế của chúng tôi không đổi nhưng mỗi thời kỳ có cách ứng dụng khác nhau. Tôi học hỏi từ cha tôi lẫn thế hệ trẻ ngày nay. Kiến trúc không thể đứng im mà cần liên tục thay đổi để phù hợp con người và thời đại”, ông Paul Noritaka Tange chia sẻ.