Đưa Tết Việt ra thế giới

Những cuốn sách có chủ đề ngày Tết bán được bản quyền ra thế giới chứng tỏ nỗ lực của người làm sách trong việc quảng bá văn hóa truyền thống của dân tộc.

Người làm công tác xuất bản luôn mong muốn giới thiệu nét đẹp văn hóa, hình ảnh con người Việt ra thế giới thông qua việc bán bản quyền các ấn phẩm có chủ đề đặc sắc. Ngày Tết cổ truyền của dân tộc là một trong số những chủ đề được chú trọng.

Sách Đúng là Tết! và phiên bản tiếng Anh This is Tết!. Ảnh: NXB Kim Đồng.

Giới thiệu nét văn hóa truyền thống

Cuốn sách Đúng là Tết! (tranh Mai Ngô, thơ Bùi Phương Tâm) kể câu chuyện về quê ăn Tết của một cô bé. Phần lời thơ tựa như bài đồng dao với dung lượng ngôn từ ngắn gọn, dễ hiểu, mang nhịp điệu tươi vui. Phần tranh vẽ được thể hiện sống động, truyền tải tinh thần ngày Tết.

Ý tưởng sách được thực hiện dựa trên hình mẫu gia đình Việt truyền thống gồm bốn thế hệ với bối cảnh làng quê Bắc Bộ. Chính ký ức tuổi thơ về Tết của tác giả đã tạo cảm hứng cho phần tranh vẽ minh họa.

Sách gồm 48 trang in màu, được Nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2020. Đến năm 2021, một đơn vị xuất bản của Đức đã mua bản quyền cuốn sách này, sau đó bán sang thị trường Áo, Thụy Sĩ và Thụy Điển để phát hành tại các quốc gia thuộc khu vực Bắc Âu.

Thông qua Đúng là Tết!, các bạn nhỏ sẽ biết thêm phong tục của quê hương mình vào ngày lễ lớn nhất trong năm. Trẻ sẽ học được cách yêu thương và chia sẻ thông qua từng câu chào, lời chúc trong sách.

Với mong muốn đưa văn hóa ngày Tết cổ truyền của dân tộc đến gần hơn các gia đình người Việt trên nhiều quốc gia, Lionbooks liên kết Nhà xuất bản Hà Nội phát hành bộ sách Tết gồm hai cuốn Xin chào, Tết ơi! và Đón Tết về nhà!.

Mới đây, Đón Tết về nhà! đã bán được bản quyền thành công cho Tiệm Mọt (đơn vị phát hành sách tiếng Việt tại nước ngoài, có trụ sở chính tại Phần Lan và các chi nhánh tại Thuỵ Điển, Pháp, Na Uy, Bỉ, Anh, Đức…) để xuất bản bằng tiếng Việt, Anh, Pháp, Đức.

Phần tranh minh họa trong mỗi bài thơ được đội ngũ họa sĩ thực hiện sống động, giúp tái hiện không khí ngày Tết tươi vui, giúp độc giả nhí trải nghiệm không khí náo nhiệt ngày xuân.

Bà Nguyễn Quí Quỳnh Hạnh - người sáng lập Tiệm Mọt - chia sẻ rằng độc giả Việt trên thế giới luôn hào hứng với những cuốn sách song ngữ có chủ đề văn hóa Việt Nam.

“Khi đọc bản thảo cuốn Đón Tết về nhà!, chúng tôi rất ấn tượng. Trước hết, về mặt hình thức, sách có nhiều hình ảnh minh họa bắt mắt, những bài thơ ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thuộc. Đọc lên là có thể tưởng tượng ngay về ngày Tết quê hương”, bà Quỳnh Hạnh nói.

Về mặt nội dung, theo bà Hạnh, cuốn sách góp phần giữ gìn văn hóa, giới thiệu Tết cổ truyền đến cộng đồng người Việt đang sinh sống tại nước ngoài. Với các bạn nhỏ chưa được về Việt Nam ăn Tết, các em có thể hình dung ngày lễ lớn nhất của dân tộc diễn ra như thế nào.

“Vì tình hình dịch bệnh, bản thân tôi cũng như nhiều gia đình hai, ba năm nay không được về quê, các con dễ quên đi Tết. Đọc cuốn sách này sẽ giúp vơi bớt nỗi nhớ nhà. Còn với những gia đình đa quốc tịch, cuốn sách giúp các thành viên vừa tìm hiểu Tết, vừa học tiếng Việt qua văn hóa, phong tục”, người đứng đầu Tiệm Mọt nói thêm.

Sách Đón Tết về nhà! bán bản quyền ra thế giới và được phát hành đồng thời bằng 4 thứ tiếng. Ảnh: Lionbooks.

Nỗ lực mang Tết Việt ra thế giới

Đón Tết về nhà! cũng là cuốn sách Tết dành cho thiếu nhi đầu tiên được phát hành đồng thời bằng 4 thứ tiếng. Lionbooks là đơn vị độc quyền phân phối phiên bản song ngữ Anh - Việt tại thị trường Việt Nam.

Một điểm đáng chú ý là tác phẩm đã bán được bản quyền ngay từ khi còn là bản thảo và được chính đơn vị mua bản quyền thực hiện chuyển ngữ sang hình thức Việt - Anh, Việt - Pháp, Việt - Đức.

Bà Chiều Xuân - CEO Lionbooks - thông tin đơn vị đã phân phối nhiều cuốn sách ra thị trường quốc tế thông qua việc hợp tác với Tiệm Mọt, Tiệm Sách Vui Vẻ và nhận thấy chủ đề được quan tâm là gia đình và văn hóa Việt Nam (bốn mùa, cảnh sắc, phong tục…).

“Sau khi bán thành công bản quyền ra thế giới cuốn sách Đón Tết về nhà!, một số đơn vị nước ngoài cũng tỏ ra quan tâm và muốn hợp tác với Lionbooks. Họ đưa ra một số chủ đề liên quan truyền thống, lễ, Tết, văn hóa Việt Nam”, bà Chiều Xuân cho hay.

Theo CEO Lionbooks, yếu tố để bán bản quyền sách thành công trước hết nằm ở chất lượng bản thảo, tiếp đến là nhu cầu, thị hiếu của độc giả ở nước ngoài.

Bên cạnh đó, đại diện Tiệm Mọt cho biết việc chuyển ngữ cũng là khâu khó khăn nhất, đặc biệt là đối với các tác phẩm thơ.

“Dịch thơ sang tiếng nước ngoài rất khó, vừa phải đảm bảo nội dung câu từ, vừa phải tuân thủ luật vần, âm. Với những cuốn sách viết về ngày Tết, sẽ có những từ khó để giải nghĩa và chuyển ngữ như: Lá dong, ông đồ, mứt Tết, bánh chưng”, bà Quỳnh Hạnh chia sẻ.

Sau khi Đón Tết về nhà! đến với độc giả tại thị trường nói tiếng Anh, Đức và Pháp, đơn vị Tiệm Mọt cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ độc giả: “Họ nói với tôi rằng ngày Tết cổ truyền của Việt Nam thật thú vị. Hầu hết đều khen sách đẹp, nội dung hay và thông điệp ý nghĩa. Tôi thấy vui vì đã mang Tết đến gần hơn với bạn đọc trên thế giới”.

Ông Phạm Trần Long - Giám đốc, Tổng biên tập Nhà xuất bản Thế Giới - thông tin những năm gần đây, đơn vị của ông bán được bản quyền nhiều đầu sách về chủ đề văn hóa.

Tình hình dịch bệnh không tạo điều kiện khả quan để giới xuất bản trong nước tham gia trực tiếp các hội chợ sách quốc tế, gặp gỡ và giao lưu bản quyền với đơn vị nước ngoài. Thay vào đó, người làm sách vẫn nỗ lực quảng bá những cuốn sách bằng nhiều hình thức.

Nhà xuất bản Thế Giới có một số ấn phẩm tiêu biểu về chủ đề Tết như: Tết Nguyên đán - Vietnamese Lunar New Year (tác giả Hữu Ngọc và Lady Borton) hay Tết, the vietnames Lunar New Year (tác giả Hữu Ngọc và Bárbara Cohen)…

Ngoài những cuốn tổng quan về Tết truyền thống, đơn vị này cũng đang hoàn thiện cuốn Tranh Tết Việt Nam của tác giả Trang Thanh Hiền. Cuốn sách gồm nhiều hình ảnh minh họa đẹp.

“Với những đầu sách này, chúng tôi hy vọng sẽ bán được bản quyền ra thế giới. Chúng tôi sẽ làm bản tóm tắt nội dung, đề xuất phương án để giới thiệu tới đối tác tiềm năng thông qua các hội chợ sách và diễn đàn bản quyền online”, ông Long nói thêm.