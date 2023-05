Dua Lipa công khai bạn trai hơn 14 tuổi tại thảm đỏ Cannes

Nữ ca sĩ Dua Lipa gây chú ý khi xuất hiện rạng rỡ, sánh bước đạo diễn người Pháp Romain Gavras trên thảm đỏ Cannes.

Theo Page Six, Dua Lipa cùng bạn trai Romain Gavras tham dự Liên hoan phim Cannes tại Pháp. Trước ống kính, nữ ca sĩ nắm tay, tạo dáng tình tứ với đạo diễn 41 tuổi. Cặp uyên ương tỏ ra không ngượng ngùng. Đây là lần đầu họ công khai tình cảm ở một sự kiện thảm đỏ lớn.

Chủ nhân bản hit Don't Start Now diện một chiếc váy trễ vai màu đen sang trọng, có điểm nhấn là những đường cắt xẻ dài, kết hợp cùng trang sức tối giản. Trong khi đó, bạn trai nữ ca sĩ mặc vest đen, sơ mi trắng và cà vạt đen theo phong cách cổ điển.

Dua Lipa tạo dáng thân mật cùng bạn trai hơn 14 tuổi. Ảnh: Just Jared.

Theo Entertainment Tonight, Dua Lipa vướng nghi vấn hẹn hò nam đạo diễn vào tháng 2, sau khi cặp đôi bị bắt gặp rời khỏi một bữa tiệc tại London cùng nhau. Cùng tháng đó, họ được nhìn thấy nắm tay nhau tại Tuần lễ Thời trang Paris.

Vào tháng 3, tờ The Sun đưa tin cặp sao đã âm thầm tìm hiểu nhau trong nhiều tháng. "Họ rất tận hưởng thời gian bên nhau. Cặp đôi gặp nhau qua người quen và có nhiều điểm chung. Dua muốn tìm được một người hiểu về ngành nghề của mình, cô cảm thấy Romain chính là người đó", nguồn tin thân thiết cho biết.

Trước khi hẹn hò đạo diễn Romain Gavras, Dua Lipa từng có mối quan hệ với Anwar Hadid từ năm 2019 đến tháng 1/2021. Vào tháng 9/2022, cô vướng tin đồn hẹn hò với danh hài Trevor Noah sau nhiều lần bị chụp cảnh đi chơi tại New York (Mỹ) với anh. Tuy nhiên, đại diện của cô đã đính chính rằng vào thời điểm đó họ chỉ là bạn bè. Vào tháng 12/2022, Lipa tiếp tục hẹn hò với rapper Jack Harlow trong một thời gian ngắn.

Đạo diễn Romain Gavras trước đó hẹn hò ca sĩ Rita Ora trong khoảng 6 tháng vào năm 2020. Gavras được biết đến với vai trò đạo diễn video ca nhạc No Church in the Wild của Kanye West và Bad Girls của M.I.A.