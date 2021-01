Đưa 2 phụ nữ xuất cảnh trái phép sang Campuchia

Người đàn ông 44 tuổi bị khởi tố vì đưa 2 phụ nữ vượt biên theo đường sông sang Campuchia.

Sáng 9/1, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam Trần Thanh Kiệt (44 tuổi, ở huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép.

Rạng sáng 29/12/2020, lực lượng chức năng phát hiện ông Kiệt đang đưa Trịnh Thị Chinh (28 tuổi, ngụ Bắc Ninh) và Trần Thị Nhung (26 tuổi, ngụ Hà Nội) xuống bến sông ở ấp Tân Khánh, thị trấn Long Bình, tỉnh An Phú, An Giang để đưa sang Campuchia.

Trần Thanh Kiệt. Ảnh: Tiến Tầm.

Làm việc với công an, ông Kiệt khai quen biết một người tên Mỹ ở Campuchia. Chiều 28/12, Mỹ móc nối với Kiệt để đưa 2 người xuất cảnh trái phép. Làm việc này, bị can được trả công 1 triệu đồng.

Khoảng 3h ngày 29/1/2020, Kiệt hướng dẫn Chinh và Nhung đón taxi đi từ TP Châu Đốc đến thị trấn Long Bình.

Khi bị can đưa 2 phụ nữ ra bến sông để vượt biên sang Campuchia thì bị cảnh sát phát hiện.