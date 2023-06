Du thuyền lớn nhất thế giới sắp trình làng

Cho đến hiện tại, danh hiệu du thuyền lớn nhất thế giới thuộc về một con tàu khác, cũng do Royal Caribbean International vận hành. Con tàu Wonder of the Seas, có chiều dài 340,7 m, đã thực hiện chuyến hải trình đầu tiên vào năm ngoái. Trong ảnh, hàng nghìn cây xanh sẽ được sử dụng trong công viên trên du thuyền Icon of the Seas khi con tàu bắt đầu phục vụ hành khách.