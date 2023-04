Dư nợ BĐS và trái phiếu HDBank ở nhóm thấp toàn ngành năm 2022

Theo báo cáo tài chính HDBank năm 2022, lợi nhuận trước thuế lần đầu vượt 10.268 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch năm. Nợ xấu thấp và các chỉ tiêu an toàn nằm trong nhóm dẫn đầu.

Ngân hàng TMCP Phát triển TP.HCM (HDBank - mã chứng khoán: HDB) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022, được kiểm toán bởi PwC. Theo đó, HDBank ghi nhận tổng thu nhập hoạt động đạt gần 22.000 tỷ đồng , tăng 31,1% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động tín dụng cùng mảng dịch vụ, thẻ, ngân hàng số tăng trưởng cao; số lượng thẻ tín dụng kích hoạt hơn 4 lần; giá trị giao dịch thẻ tăng gần 3 lần; số lượng giao dịch qua kênh số gấp gần hai lần cùng kỳ và giá trị giao dịch đạt trên 761.000 tỷ đồng , gấp gần 6 lần.

Lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022 của doanh nghiệp đạt 10.268 tỷ đồng , tăng 27,2% so với năm 2021, hoàn thành 105% kế hoạch lợi nhuận cổ đông giao. Chỉ số ROE năm 2022 đạt 23,5%, ROA đạt 2,1% - cao hơn cùng kỳ năm trước.

Báo cáo tài chính được kiểm toán của HDBank năm 2022 ghi nhận tỷ lệ nợ xấu riêng lẻ chỉ 1,3%, tỷ lệ nợ xấu hợp nhất 1,67% - mức thấp so với toàn ngành nhờ chính sách cấp tín dụng có chọn lọc và quản trị rủi ro hiệu quả. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR theo Basel II) đến 13,4% và thuộc nhóm ngân hàng an toàn vốn cao nhất.

HDBank tăng trưởng hiệu quả trong năm 2022.

Tổng tài sản hợp nhất đạt 416.273 tỷ đồng , tăng 11,1% so với cuối năm 2021. Dư nợ cấp tín dụng đạt 268.157 tỷ đồng , tăng 25,6%. Ngân hàng ưu tiên cấp tín dụng lĩnh vực như nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, chuỗi cung ứng - phân phối, tín dụng xanh, hộ gia đình, tiểu thương. HDBank nắm giữ 4.300 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp, tương đương 1,6% tổng dư nợ. Thuyết minh báo cáo tài chính cho biết số trái phiếu này đều có tài sản đảm bảo, được thanh toán đầy đủ và đúng hạn. Ngân hàng có tỷ lệ cho vay kinh doanh bất động sản thấp, ở mức 7,9% tổng dư nợ.

Tính đến 31/12/2022, HDBank có 347 chi nhánh/phòng giao dịch và gần 24.500 điểm giao dịch tài chính. Số lượng cán bộ công nhân viên ngân hàng mẹ và công ty con là 16.326 người (chưa gồm lực lượng bảo vệ gần 2.000 người), với mức thu nhập bình quân đạt 26,7 triệu đồng/tháng - tăng 37,6% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thù lao của thành viên hội đồng quản trị giảm xuống còn 8,4 tỷ đồng , từ mức 10,9 tỷ đồng năm trước. Một số lãnh đạo HDBank tự nguyện giảm thù lao hoặc dành cho hoạt động xã hội, đóng góp cộng đồng.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh sôi nổi, năm 2022, HDBank được vinh danh 24 danh hiệu và giải thưởng uy tín trong nước, quốc tế. Ngân hàng nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cờ thi đua từ Ngân hàng Nhà nước, bằng khen của Ủy ban Nhân dân TP.HCM do đóng góp lớn vào ngân sách Nhà nước.

Tại lễ công bố bảng xếp hạng “Top 50 công ty đại chúng uy tín và hiệu quả năm 2022” và “Top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2022”, ngân hàng được vinh danh hai hạng mục, thuộc top 5 ngân hàng TMCP tư nhân uy tín. Tạp chí Forbes cũng vinh danh HDBank là thương hiệu tài chính dẫn đầu.

Vượt lên biến động thị trường, kết quả hoạt động tích cực lần nữa khẳng định năng lực duy trì tăng trưởng của HDBank. Điều này đặc biệt ý nghĩa khi 2022 là năm bản lề thực thi chiến lược phát triển mới giai đoạn 2021-2025, nhằm nâng tầm cả quy mô lẫn chất lượng.