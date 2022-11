Dù nguy hiểm đến tính mạng, cô gái vẫn tiêm filler môi 32 lần

Andrea Ivanova chi hơn 9.000 USD nhằm tạo ra đôi môi tều quá khổ. Dù được cảnh báo về khả năng tử vong vì lạm dụng hóa chất, cô vẫn không dừng lên kế hoạch làm đẹp.

Ivanova chi hơn 9.000 USD cho 32 lần tiêm filler môi. Ảnh: Andrea Ivanova/Instagram.

Andrea Ivanova, một phụ nữ người Bulgaria, nổi tiếng trên Instagram nhờ đôi môi mà cô tự nhận là dày nhất thế giới.

Trước khi kết thúc năm 2022, cô lên kế hoạch gọt hàm và độn cằm, cũng như hướng đến lập kỷ lục “người có cằm nhọn và thon dài nhất hành tinh”.

Bắt đầu tiêm filler môi từ năm 2018, đến nay, Ivanova đã thực hiện thủ thuật này 32 lần. Theo New York Post, cô gái 25 tuổi chi ít nhất 9.000 USD cho đam mê thẩm mỹ. Hình mẫu hoàn hảo của cô là búp bê Bratz, nhân vật có đôi môi dày, to hơn so với tổng thể khuôn mặt.

Bất chấp bị nhiều người chê bai, cô vẫn tự tin khi có hơn 23.000 người theo dõi trên trang cá nhân.

“Fan hâm mộ thường xuyên quyên góp hoặc mời tôi đi du lịch miễn phí. Bờ môi này thực sự thay đổi cuộc sống của tôi. Tôi thấy mình đẹp hơn trước rất nhiều”, Ivanova cho biết.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, cô thừa nhận đã từng bị bác sĩ cảnh báo về sở thích thẩm mỹ. Nhiều phòng khám thường dùng chất làm đầy giả, vốn là silicone, để tăng doanh thu. Việc này sẽ gây hoại tử vị trí tiêm hoặc biến dạng gương mặt. Chuyên gia y tế cho rằng Ivanova có khả năng tử vong ngay trong lúc thực hiện thủ thuật.

Andrea Ivanova khẳng định mình hướng đến đôi môi hoàn hảo tựa búp bê Bratz.

Đam mê làm đẹp của Andrea Ivanova cũng bị gia đình phản đối gay gắt. Bên cạnh đó, cô thường xuyên bị bắt nạt online và kỳ thị ngoại hình. Dù vậy, điều cô quan tâm hơn cả là cách giữ cho đôi môi luôn mềm mịn, căng bóng.

Ngoài “dao kéo” trên mặt, cô gái 25 tuổi còn bỏ ra số tiền lớn để trùng tu vòng 1. Quyết định này giúp cô nổi tiếng hơn trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời tăng thêm thu nhập nhờ bán ảnh trên trang web người lớn.

Thực tế, Andrea Ivanova không phải người duy nhất nghiện thẩm mỹ nhằm có ngoại hình tựa búp bê.

Jessy Bunny (21 tuổi, Đức) thậm chí chấp nhận cắt đứt liên lạc với gia đình sau khi chi 70.000 USD để phẫu thuật thẩm mỹ như Barbie. Năm 2019, cô bị bố mẹ từ mặt khi bắt đầu độn mông, sửa cằm, hút mỡ và vô số lần tiêm filler môi. Jessy từng lấy toàn bộ số tiền bố mẹ cho mua ôtô để nâng ngực.

Tuy nhiên, cô cho biết không có ý định dừng lại khi chưa có vòng 1 và vòng 3 to nhất thế giới. Với ngoại hình nổi bật, Jessy cũng thu hút nhiều ánh nhìn mỗi khi xuất hiện nơi công cộng, có người dành lời khen song cũng không ít người bình luận khó chịu, khiếm nhã.