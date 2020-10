Dư luận Trung Quốc phẫn nộ vụ mèo mang thai bị dội nước sôi

Một nhân viên an ninh bị sa thải sau khi dội nước sôi lên một con mèo đang mang thai do cho rằng nó ăn trộm xúc xích của mình.

Ngày 22/10, Đài truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV kêu gọi ban hành luật chống ngược đãi động vật sau vụ việc một nhân viên an ninh nước này dội nước sôi lên con mèo đang mang thai.

“Toàn xã hội đồng thuận nói không với hành vi tàn ác lên động vật, nhưng các vụ việc nhẫn tâm và giết hại chúng vẫn thi thoảng xảy ra. Với những hành vi như vậy, chúng ta không nên chỉ dừng lại ở việc lên án về mặt đạo đức nữa”, CCTV viết trong một bài đăng trên tài khoản Weibo.

CCTV nhận định mọi người không nên mong đợi những kẻ bạo hành động vật đối xử tử tế với người khác. Bài đăng kêu gọi chính phủ có hành động pháp lý để giải quyết vấn đề này.

Trong cuộc họp thường niên của cơ quan lập pháp năm nay, một số nhà lập pháp cũng đã đề nghị những người có hành vi bạo hành động vật nơi công cộng phải bị trừng phạt.

Chú mèo đang mang thai qua đời do bị đổ nước sôi lên người.

Trước đó, ngày 19/10, video tố cáo người đàn ông ở thành phố Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây nhốt một con mèo trắng trong lồng và đổ nước sôi lên người nó lan truyền trên mạng xã hội.

Một người qua đường đã ngăn kẻ này lại và đưa con mèo đến bệnh viện thú y, CCTV đưa tin. Người đàn ông cho biết muốn trả thù vì nghĩ con mèo hoang đã ăn trộm xúc xích của mình. Sau đó, anh ta bị cảnh sát địa phương giam giữ.

Ngày hôm sau, công ty an ninh nơi người đàn ông làm việc cho biết đã sa thải kẻ này và trao 5.000 nhân dân tệ ( 750 USD ) cho nhóm bảo vệ động vật địa phương để chữa trị cho con mèo.

Tuy nhiên, con mèo và 4 đứa con trong bụng không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Nhiều người có hành vi đối xử tàn bạo với động vật không bị khởi tố do Trung Quốc chưa có quy định cụ thể. Ảnh minh họa: Sixth Tone.

Trung Quốc hiện chưa có luật trừng phạt người có hành vi đối xử tàn ác với động vật. Từ khi dịch Covid-19 bùng phát, một số thành phố đã cấm ăn thịt chó và mèo.

Quy định này nhanh chóng nhận được sự hoan nghênh của những nhà hoạt động vì quyền động vật, dù nó được thông qua với mục tiêu bảo vệ sức khỏe và an toàn cộng đồng hơn là bảo vệ động vật.

Trước đây, cư dân mạng Trung Quốc cũng nhiều lần lên án các hành vi ngược đãi động vật. Một trong những vụ việc gây phẫn nộ xảy ra năm 2017, khi người phụ nữ tên He Hengli bắt cóc một con chó tên Lion (giống Corgi) và tống tiền chủ nhân nó.

Sau khi cuộc đàm phán đi vào bế tắc, chủ của Lion đi cùng cảnh sát đến căn hộ của He để giải cứu chó cưng song phát hiện He đã ném Lion từ ban công căn hộ ở tầng 6 xuống đất. Lion không thể qua khỏi do vết thương nặng.

Tuy nhiên, cảnh sát cho biết họ không thể quy trách nhiệm cho He theo luật hiện hành. Phẫn nộ trước hành vi của He, nhiều dân mạng truy tìm và tung thông tin cá nhân của He lên mạng, nhắn tin đe dọa và gửi đồ tang lễ đến nhà, cơ quan cô.