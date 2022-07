Du lịch Việt sôi động, khách nội địa cao hơn trước Covid-19

Cao điểm hè, hàng chục triệu lượt khách đổ về các điểm du lịch, khiến ngành công nghiệp không khói cả nước tăng trưởng gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu du lịch tăng trưởng thúc đẩy nhiều lĩnh vực khác như vận tải, lưu trú, dịch vụ ăn uống phát triển.

Dấu mốc phục hồi ngành du lịch

Theo báo cáo mới nhất của Tổng cục Du lịch, trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam phục vụ khoảng 60,8 triệu lượt khách nội địa. Riêng tháng 6 khi kỳ nghỉ hè bắt đầu, lượng khách ước đạt 12,2 triệu lượt. Đây là con số kỷ lục từ khi có Covid-19 đến nay.

Nhiều điểm đến trong cả nước có sự tăng trưởng mạnh về cả lượng khách lẫn doanh thu. Trong đó, Quảng Ninh đón 5,5 triệu lượt khách, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ. Sầm Sơn vượt qua Hạ Long, Nha Trang trở thành điểm đến hút khách hàng đầu cả nước trong 6 tháng đầu năm, lượng khách ước đạt 4,4 triệu lượt khách, gấp 2,59 lần cùng kỳ năm 2021. Đà Nẵng 6 tháng đầu năm phục vụ 1,32 triệu lượt khách, doanh thu đạt gần 80% so với trước dịch.

Sầm Sơn bùng nổ trong đêm khai mạc “Lễ hội biển Sầm Sơn 2022”.

Sức hút của Sầm Sơn trong hè này đến từ loạt sự kiện, lễ hội, giải trí sôi động suốt 4 tháng do địa phương tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Sun Group. Đà Nẵng thổi bừng sức sống du lịch miền Trung với loạt lễ hội, sự kiện như “Carnival đường phố Sun Fest”, đại nhạc hội “Take me to the sun”… Đặc biệt, Sun World Bà Nà Hills vẫn là điểm đến hút khách bậc nhất thành phố bên sông Hàn, bởi diện mạo hoàn toàn mới, với thác Thần mặt trời hay lâu đài Mặt trăng.

BàTrần Nguyện - Trưởng ban kinh doanh Tập đoàn Sun World - cho biết, các điểm đến Sun World bắt đầu đón lượng khách lớn vào tất cả ngày, không chỉ là ngày lễ hay cuối tuần như trước đây. Tổng lượng khách đến Sun World cả nước trong tháng 6 hiện đạt mức tăng trưởng của cùng kỳ năm 2019 - thời điểm chưa xảy ra đại dịch Covid-19, thậm chí còn nhỉnh hơn đôi chút. Tính riêng Sun World Phu Quoc ở Hòn Thơm đạt tốc độ tăng trưởng trên 130% so với cùng kỳ năm 2019.

“Đây là tín hiệu lạc quan cho thấy du lịch đã và đang dần trở lại trạng thái khôi phục hoàn toàn sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19 suốt 2 năm qua”, bà Nguyện cho biết.

Du khách hào hứng tham gia “Lễ hội B’Estival” bia và ẩm thực tại Sun World Ba Na Hills.

Doanh thu tăng cao, thúc đẩy phục hồi kinh tế

Du lịch là ngành kinh tế tổng hợp, gắn bó mật thiết với các ngành kinh tế khác. Trước đại dịch Covid-19, du lịch tiệm cận ngành kinh tế mũi nhọn khi đóng góp 9,2% vào GDP cả nước.

Ngay khi du lịch trở lại đã kéo theo sự tăng trưởng của lĩnh vực khác như lưu trú, ăn uống, vận chuyển... Đơn cử, theo báo cáo của Cục Hàng không Việt Nam, 6 tháng đầu năm, lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt 40,7 triệu lượt, tăng 56,8% so với cùng kỳ 2021. Còn theo báo cáo của Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm doanh thu lữ hành tăng 94,4% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 20,9% so với cùng kỳ.

Các công ty lữ hành lớn trên cả nước ghi nhận lượng khách đăng ký tour hè “bùng nổ” trở lại, đặc biệt tháng 7. Hè này, Saigontourist dự kiến phục vụ hơn 280.000 lượt khách, con số này có thể cao hơn do nhu cầu du lịch trong, ngoài nước vẫn đang tăng mạnh. Còn BestPrice Travel cho biết, lượng khách nội địa đặt tour qua công ty này tăng 120% so với trước dịch.

Du khách hào hứng chụp ảnh cùng những vũ công quốc tế tại Sun World Phu Quoc.

Ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc marketing BestPrice Travel - nhận định du lịch đang có sự bùng nổ lớn sau 2 năm Covid-19, trong đó một phần nhờ vào những sản phẩm mới được đầu tư tại các điểm đến.

“Địa phương được đầu tư các khu vui chơi sẽ có lợi thế thu hút du khách hơn nhiều, đơn cử như Hạ Long có Sun World Ha Long, Đà Nẵng có Sun World Ba Na Hills, Phú Quốc có VinWonders và Sun World Phu Quoc. Thậm chí có những du khách đặt dịch vụ để trải nghiệm những khu vui chơi này là chính, tắm biển là phụ”, ông nói.

Trước Covid-19, ngành du lịch tạo ra 2,9 triệu việc làm, trong đó có 927.000 việc làm trực tiếp. Khi du lịch trở lại, kéo theo những đợt “đại tuyển dụng” nhân sự. Hàng nghìn lao động từng thất nghiệp trước đó do dịch bệnh có thể đi làm trở lại, tăng thu nhập và ổn định cuộc sống. Với quy mô ngày càng phát triển, các khu du lịch Sun World trên toàn quốc dự báo cần thêm hàng nghìn lao động. Đơn cử như Sun World Ba Na Hills đến năm 2025 có thể cần tới 10.000 nhân sự.